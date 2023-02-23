Игра Atomic Heart стала лидером в рейтинге продаж Steam

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Шутер от первого лица Atomic Heart стал самой продаваемой игрой на платформе Steam. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ.

Шутер обошел по популярности Counter-Strike: Global Offensive и Hogwarts Legacy. Цена игры составляет 5 999 рублей.

Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля для владельцев ПК, Play Station 4 и 5, Xbox One и Series X/S. На территории России и стран СНГ игра распространяется через русскоязычный игровой онлайн-сервис VK Play.

Ее разработчиком является студия Mundfish. Сюжет шутера переносит игрока в альтернативную версию CCCР, где процесс революционных научных достижений привел к глобальным, катастрофическим последствиям для человечества.

Напомним, год назад Ян Шевченко, разработчик игр и VR/AR проектов, основатель и CEO студий GD Forge и Fair Games, дал большое интервью «Реальному времени». В том числе он рассказал о проекте Atomic Heart

— В нем участвуют крутые разработчики, это очень дорогой проект, там крутые издатели, партнеры, инвесторы. Это «экшн» — взрослый, по стилистике советской роботехники, ужасы, сюр... И там музыка, по-моему, даже Аллы Пугачевой и другие песенки тех времен, — отметил он.

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Антон Гаврилов