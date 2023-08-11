В России могут предоставить отсрочку от армии IT-специалистам до 30 лет

В связи с повышением призывного возраста до 30 лет Минцифры России готовит корректировки к указу о поддержке IT-отрасли. Они связаны с освобождением IT-специалистов от призыва на срочную службу, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

— Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа. Ну на указ президента о поддержке IT-отрасли, там есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет, — заявил министр.



4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении в стране призывного возраста. Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной и составляет 18 лет.

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Елизавета Пуншева