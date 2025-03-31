В России разрабатывают новый аппарат для исследования Венеры

Фото: Реальное время

Российские ученые из ГЕОХИ РАН совместно с инженерами АО «НПО Лавочкина» работают над многоразовым посадочным аппаратом для изучения Венеры. Аппарат будет функционировать на высоте 50—60 км в атмосфере планеты, где условия схожи с земными. Об этом сообщили в RT на русском.

Ученые определили ключевые задачи для этого аппарата, который сможет собирать пробы грунта на короткое время, избегая перегрева от высокой температуры на поверхности Венеры. Проект станет частью будущих экспедиций, следующих за миссией «Венера-Д», запланированной на 2030-е годы.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Аппарат должен собрать образцы пород Венеры в различных районах, провести их анализ и изучить физические свойства, — пояснили исследователи. Кроме того, он будет изучать состав газов и аэрозолей, а также параметры атмосферы, такие как температура и давление.

Аэростатный зонд, который будет частью аппарата, станет работать в условиях, близких к земным, что позволит ему долгое время оставаться в воздухе. Энергия зонда будет обеспечиваться солнечными батареями. Он будет периодически опускаться для сбора грунта с помощью специального устройства.

Напомним, первая попытка исследования Венеры была предпринята СССР в 1961 году с аппаратом «Венера 1», однако связь с ним была утеряна. Позже было успешное выполнение 13 миссий на поверхность планеты. Новый проект обещает расширить наши знания о второй планете от Солнца.

Анастасия Фартыгина