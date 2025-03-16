Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно пристыковался к МКС

Фото: Реальное время

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка состоялась в 07:04 утра по московскому времени, что подтвердили представители SpaceX в прямом эфире на странице в соцсети Х. Ранее Роскосмос сообщил, что выведение корабля на орбиту прошло без сбоев.

Корабль стартовал к МКС накануне, и сейчас на борту находятся не только Песков, но и астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт японского космического агентства JAXA Такуя Ониси. Миссия Crew Dragon также важна тем, что она обеспечит возвращение на Землю астронавтов, пробывших на станции в течение девяти месяцев.

Тем временем другой космический аппарат — Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, не смог выполнить свою первую пилотируемую миссию из-за проблем с двигателем, что привело к затягиванию испытаний. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил своего предшественника Джо Байдена в задержках с возвращением астронавтов. Он утверждает, что обращался к Илону Маску с просьбой помочь в возвращении экипажа Starliner на Землю, однако его предложения были отклонены.