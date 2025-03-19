Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с лотереями

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Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде сообщил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи. Однако на самом деле это способ вывода украденных средств на счета мошенников, пишет РИА «Новости».

Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах) предлагают выполнять простые задачи: переводить деньги «победителям» лотерей или обналичивать средства за небольшую плату. Жертве за небольшое вознаграждение предлагается перевести якобы победителю лотереи его приз. Но на самом деле лотереи нет, а есть только движение денежных средств, скорее всего, похищенных у других граждан.

Ранее министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин призвал жителей республики к бдительности и поделился информацией о наиболее распространенных видах мошенничества в Telegram.

Рената Валеева