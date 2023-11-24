Владимир Путин: ИИ не заменит медработника или учителя, но может помочь им

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект не заменит живых специалистов, но может оказать им помощь. Об этом глава государства рассказал на международной конференции по искусственному интеллекту (AI Journey).

— Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником: предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей, — поделился он своим мнением.

Российский лидер считает, что повседневное внедрение искусственного интеллекта даст людям новые возможности для профессиональной деятельности и улучшит их качество жизни. Человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи, подчеркнул президент.

скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

— Это значит, что на смену низкоквалифицированным должны прийти современные рабочие места, требующие серьезных знаний и умений, — резюмировал Владимир Путин.

На прошлой неделе сообщалось, что организационный комитет, который проводит в Москве международную конференцию AI Journey по искусственному интеллекту, пригласил американского бизнесмена Илона Маска на выступление. Позднее стало известно, что бизнесмен не выступит в России.

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Айрат Назипов