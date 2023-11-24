Владимир Путин: ИИ не заменит медработника или учителя, но может помочь им
Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект не заменит живых специалистов, но может оказать им помощь. Об этом глава государства рассказал на международной конференции по искусственному интеллекту (AI Journey).
— Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником: предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей, — поделился он своим мнением.
Российский лидер считает, что повседневное внедрение искусственного интеллекта даст людям новые возможности для профессиональной деятельности и улучшит их качество жизни. Человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи, подчеркнул президент.
— Это значит, что на смену низкоквалифицированным должны прийти современные рабочие места, требующие серьезных знаний и умений, — резюмировал Владимир Путин.
На прошлой неделе сообщалось, что организационный комитет, который проводит в Москве международную конференцию AI Journey по искусственному интеллекту, пригласил американского бизнесмена Илона Маска на выступление. Позднее стало известно, что бизнесмен не выступит в России.
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