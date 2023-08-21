Тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В школьную программу начальной военной подготовки для учеников 10—11-х классов включили тему беспилотников, об этом сказано в программе курса.



Школьники должны будут иметь представление о способах боевого применения дронов и ведения разведки, знать алгоритм противодействия БПЛА противника.

Минобороны и Минпросвещения поддержали инициативу об изучении российскими школьниками основ применения беспилотников с 1 сентября. В программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

Минобрнауки России сообщало, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах. В министерстве также отметили, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.

В июне сообщалось, что Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), новым названием может стать «Основы безопасности и защита Родины».



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Маргарита Головатенко