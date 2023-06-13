Рустам Минниханов: перед нами стоят серьезные вызовы из-за растущего деструктива в киберпространстве

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В киберпространстве растет деструктивная активность, что создает серьезные вызовы. Технологический суверенитет страны невозможен без достижения суверенитета в ИТ-сфере, и Татарстан располагает необходимыми ресурсами для того, чтобы внести весомый вклад в решение этой критически важной задачи, заявил раис региона Рустам Минниханов на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию.



— В 21 республиканском вузе по направлениям компьютерных и информационных наук обучаются порядка 12 тыс. человек. За последние пять лет численность студентов по этим специальностям в республике увеличилась на 40%, а контрольные цифры приема за счет средств федерального бюджета выросли в 1,5 раза, — рассказал он.

По его словам, три татарстанских вуза, выпускающие ИТ-кадры, выступили в качестве площадок для создания передовых инженерных школ. Динамично развивается инфраструктура коммерциализации результатов научно-технической деятельности в области компьютерных наук и информатики. В экономике Татарстана продолжают успешно функционировать системообразующие отечественные компании ИТ-сектора.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов обратил внимание, что в недавно утвержденной долгосрочной государственной программе научно-технологического развития республики цифровая индустрия выделена в самостоятельный трек. Ежегодный объем расходов на внедрение и использование достижений ИТ в течение последних пяти лет увеличился почти на половину.

— Безусловно, нам еще предстоит многое сделать для обеспечения устойчивого и сбалансированного цифрового развития. Серьезные вызовы стоят перед нами в связи с растущей деструктивной активностью в киберпространстве. Так, прошлогодняя приемная кампания в вузы сопровождалась нестабильной работой, а нередко — и недоступностью их сайтов. Между тем информационные сервисы государства и его образовательные ресурсы, которые непосредственно касаются наших граждан, должны надежно функционировать в любое время, — рассказал Минниханов.

Раис Татарстана считает необходимым определить компетентных специалистов по информационной безопасности во всех органах государственной власти и предприятиях.

Как отметил генеральный директор группы компаний «Инностейдж» Айдар Гузаиров, вопросы информационной безопасности в России сейчас особенно актуальны. На сегодня более 100 хакерских группировок атакуют российский сегмент интернета, ущерб от их действий по итогам 2022 года оценивается в более чем 150 млрд рублей. Работа отрасли кибербезопасности позволила избежать большего ущерба для страны, но ситуация все еще продолжает оставаться острой.

Количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана с начала 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если раньше за весь год в 2021 году у нас было 70 тысяч инцидентов, то только в первом квартале 2023 года — 375 тысяч инцидентов. Соответственно, по ожидаемым прогнозам, более 1 миллиона инцидентов в год.



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Маргарита Головатенко