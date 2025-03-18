Хайруллин предупредил о новых мошеннических схемах в Telegram

Фото: Мария Зверева

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин призвал жителей республики к бдительности и поделился информацией о наиболее распространенных видах мошенничества в Telegram.

— Мошенники постоянно адаптируются к привычкам пользователей Telegram, изобретая новые способы обмана. Очень важно быть в курсе этих схем, чтобы не стать жертвой киберпреступников, — подчеркнул министр.

По словам Хайруллина, в последнее время наблюдается рост числа случаев мошенничества с использованием следующих схем:

«Проголосуй за меня» : пользователю приходит сообщение от знакомого с просьбой поддержать его или его ребенка в конкурсе. Ссылка ведет на фишинговый сайт, позволяющий мошенникам получить доступ к аккаунту.

: пользователю приходит сообщение от знакомого с просьбой поддержать его или его ребенка в конкурсе. Ссылка ведет на фишинговый сайт, позволяющий мошенникам получить доступ к аккаунту. «Вступите в чат жильцов» : в подъездах размещаются объявления с QR-кодом, приглашающие в «домовой чат». Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фейковую страницу Telegram и предоставляет свои данные для входа мошенникам.

: в подъездах размещаются объявления с QR-кодом, приглашающие в «домовой чат». Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фейковую страницу Telegram и предоставляет свои данные для входа мошенникам. «Ваш аккаунт будет удален» : злоумышленники сообщают о поступившем запросе на удаление аккаунта и предлагают перейти по ссылке для отмены действия. Ссылка ведет на поддельную страницу, где пользователь сам вводит свои данные.

: злоумышленники сообщают о поступившем запросе на удаление аккаунта и предлагают перейти по ссылке для отмены действия. Ссылка ведет на поддельную страницу, где пользователь сам вводит свои данные. «Это ты на видео?» : сообщение выглядит как любопытство друга, но во вложении содержится вредоносный файл, зараженный трояном Mamont, который может перехватывать SMS и push-уведомления, воровать платежные данные и получать доступ к персональным файлам.

: сообщение выглядит как любопытство друга, но во вложении содержится вредоносный файл, зараженный трояном Mamont, который может перехватывать SMS и push-уведомления, воровать платежные данные и получать доступ к персональным файлам. «Прими мои соболезнования»: мошенники присылают сообщение с текстом о кончине человека и прикрепляют вирусный файл под видом фото. После открытия файла вирус начинает рассылку от имени пользователя.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для защиты от мошеннических атак Айрат Хайруллин рекомендует:

не переходить по ссылкам, даже если их прислал знакомый; проверять адреса сайтов перед вводом данных; использовать двухфакторную аутентификацию в Telegram; отключить возможность входа по SMS, оставив только пароль.

— Помните, что ваша бдительность — лучшая защита от киберпреступников. Не доверяйте подозрительным сообщениям и всегда проверяйте информацию, прежде чем делиться своими данными, — заключил министр.

Рената Валеева