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Хайруллин предупредил о новых мошеннических схемах в Telegram

10:59, 18.03.2025
Хайруллин предупредил о новых мошеннических схемах в Telegram
Фото: Мария Зверева

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин призвал жителей республики к бдительности и поделился информацией о наиболее распространенных видах мошенничества в Telegram.

— Мошенники постоянно адаптируются к привычкам пользователей Telegram, изобретая новые способы обмана. Очень важно быть в курсе этих схем, чтобы не стать жертвой киберпреступников, — подчеркнул министр.

По словам Хайруллина, в последнее время наблюдается рост числа случаев мошенничества с использованием следующих схем:

  • «Проголосуй за меня»: пользователю приходит сообщение от знакомого с просьбой поддержать его или его ребенка в конкурсе. Ссылка ведет на фишинговый сайт, позволяющий мошенникам получить доступ к аккаунту.
  • «Вступите в чат жильцов»: в подъездах размещаются объявления с QR-кодом, приглашающие в «домовой чат». Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фейковую страницу Telegram и предоставляет свои данные для входа мошенникам.
  • «Ваш аккаунт будет удален»: злоумышленники сообщают о поступившем запросе на удаление аккаунта и предлагают перейти по ссылке для отмены действия. Ссылка ведет на поддельную страницу, где пользователь сам вводит свои данные.
  • «Это ты на видео?»: сообщение выглядит как любопытство друга, но во вложении содержится вредоносный файл, зараженный трояном Mamont, который может перехватывать SMS и push-уведомления, воровать платежные данные и получать доступ к персональным файлам.
  • «Прими мои соболезнования»: мошенники присылают сообщение с текстом о кончине человека и прикрепляют вирусный файл под видом фото. После открытия файла вирус начинает рассылку от имени пользователя.
Реальное время / realnoevremya.ru

Для защиты от мошеннических атак Айрат Хайруллин рекомендует:

  1. не переходить по ссылкам, даже если их прислал знакомый;
  2. проверять адреса сайтов перед вводом данных;
  3. использовать двухфакторную аутентификацию в Telegram;
  4. отключить возможность входа по SMS, оставив только пароль.

— Помните, что ваша бдительность — лучшая защита от киберпреступников. Не доверяйте подозрительным сообщениям и всегда проверяйте информацию, прежде чем делиться своими данными, — заключил министр.

Рената Валеева

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