Атаки хакеров, манекены в спецовках, гонки мини-автомобилей и бирки для коров

Выставка Kazan Digital Week 2023 и что на ней показывают

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» прогулялось по выставке Kazan Digital Week 2023. Здесь, как всегда, интересно. Вдохновенные студенты рисуют нейрокартины, а внуки своих эбиек разрабатывают татарский ChanGPT. ИТ-гиганты разрабатывают российские операционные системы и ПО для полного замещения ИТ-инфраструктуры предприятий, а телекоммуникационные компании несут свет технологических знаний участникам мини-автогонок. Подробности — в нашем репортаже.

Импортозамещение: и ПО, и «железо»

На совместном стенде двух крупных российских разработчиков — ГК ICL и ГК «Астра» — показаны решения по импортозамещению, причем как программного обеспечения и операционных систем, так и «железа».

ГК «Астра» представляет на выставке широкий комплекс программных продуктов, которые позволяют практически полностью заместить инфраструктуру предприятий, заменить основные западные аналоги стандартной ИТ-инфраструктуры. Операционная система «Астра Linux» — флагман, на основе которого разворачивается широкий спектр ПО от вендора и партнеров: в его числе — средства виртуализации (как облачной, так и серверной), резервное копирование, почтовый сервер, система управления базами данных и ряд других.

В экосистему ГК «Астра», кроме собственных разработок, входят также несколько тысяч совместимых с ОС Astra Linux софтверных и аппаратных продуктов от партнеров. Анастасия Спирькова, заместитель директора по маркетингу ГК «Астра», объясняет:

— Сейчас мы углубились в сферу поддержки российских разработчиков и запускаем собственную платформу для них — GitFlick (аналог GitHub). На выставке мы демонстрируем нашу продуктово-сервисную модель, работаем здесь в сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами — ГК ICL.

ГК «Астра» представляет на выставке широкий комплекс программных продуктов, которые позволяют практически полностью заместить инфраструктуру предприятий, заменить основные западные аналоги стандартной ИТ-инфраструктуры. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Группа компаний ICL представила, во-первых, «железо»: за это здесь отвечает ICL Techno — производитель отечественной вычислительной техники. На выставке татарстанская компания представила линейку своих продуктов — от мобильных устройств до ПК и серверов. На стенде можно увидеть спаянные в Татарстане материнские платы. До конца 2023 года компания, которая отвечает в ГК ICL за производство «железа», открывает второй завод на территории Иннополиса . Алексей Казанцев, руководитель направления региональных продаж компании ICL Techno, рассказал нашему изданию:

— Первая очередь этого завода будет производить до 300 тысяч изделий, а после полного вступления в строй это количество вырастет до 1 миллиона. Кроме того, будут расширены наши сборочные мощности, потому что действующих мощностей сегодня нам не хватает. С каждым кварталом степень локализации производимой продукции становится все больше и больше, но, к сожалению, до полного импортозамещения в сфере «железа» нашей стране еще далеко — есть компоненты, которые в России производить невозможно в связи с отсутствием технологических мощностей и с особенностями патентного права.

Программное крыло группы компаний, ICL Services, представило на выставке интеграционные проекты по импортозамещению — продукты, обеспечивающие перевод инфраструктуры конечных пользователей на отечественные операционные системы и программное обеспечение. Среди них — «Колибри АРМ», продукт, который используется для контролируемого и автоматизированного перехода на отечественные операционные системы и операционной поддержки смешанных инфраструктур. Ильнур Ибрагимов, ведущий системный архитектор компании, рассказывает:

— Этот продукт, импортозамещающий общесистемное ПО от Microsoft. Он помогает сотрудникам отделов ИТ централизованно управлять всей инфраструктурой АРМ из единого окна, вне зависимости от того, какая ОС установлена на конечном компьютере, будь то Windows или Linux.

Группа компаний ICL представила, во-первых, «железо»: за это здесь отвечает ICL Techno — производитель отечественной вычислительной техники. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как уверяют специалисты компании, рядовой системный администратор сможет безболезненно перейти на новый продукт: разработчики постарались сделать интуитивно понятный веб-интерфейс, и чтобы научиться им пользоваться, по их словам, много времени не потребуется.

Сам себе Ван Гог и татарский ChatGPT, вдохновленный бабулиными эчпочмаками

По традиции яркий и большой стенд представляет Иннополис. Посетители выставки могут здесь и узнать что-то новое, и развлечься. Например, второкурсник Университета Иннополис Никита Дроздов и ребята из его команды создали студию, в которой занимаются генеративным искусственным интеллектом. На выставке они презентуют забавный сервис «Нейрохудожник»: можно нарисовать на большом экране набросок — и нейросеть, которую разработали студенты, доведет его до полноценной картины, написанной в стилистике определенного художника. Наш корреспондент выбрал Ван Гога, на эскизе изобразил кошку, и вот какая картина у нас получилась.

realnoevremya.ru/Людмила Губаева

— В будущем мы планируем добавить в сервис больше стилей, создать в нем личный кабинет, в котором пользователи смогут сохранять свои работы и потом делиться ими с друзьями.

Интересных или даже забавных студенческих решений на выставке немало. Ряд из них можно увидеть на стенде хакатонов. Студент КАИ Антон Холкин и еще двое ребят из команды «Артефакт» разрабатывают татарский аналог ChatGPT. Проект «вдохновлен треугольниками татарской бабушки», на логотипе у него — эчпочмак, а о своем детище Антон рассказывает:

— Этот чат сможет принимать запросы на татарском языке — и отвечать он тоже будет по-татарски. Отличие от существующих разработок заключается в том, что мы не брали готовый ChatGPT, а обучили собственную модель исключительно на татароязычных данных. Эта модель и используется дальше. Уже готов прототип, мы с ним участвовали 13—14 сентября в хакатоне. Нужно еще много времени на сбор данных, чтобы модель смогла развернуто отвечать на запросы. С помощью этого проекта мы хотим развивать присутствие татарского языка в интернете. В дальнейшем, когда модель будет хорошо обучена, она даже сможет обучать вас татарскому языку и помочь вникнуть в татарскую культуру.

Студент КАИ Антон Холкин и еще двое ребят из команды «Артефакт» разрабатывают татарский аналог ChatGPT. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

По словам разработчиков, «Хаерле ирте» чат уже вполне способен сказать. А вот рецепт эчпочмаков выдаст вряд ли: в оригинальном наборе данных, на которых уже успели обучить нейросеть, этой информации пока нет. Этап сбора данных продолжается: ребята уже познакомились с представителями Академии наук РТ, и, возможно, с помощью ученых проект начнет продвигаться быстрее.

Гонки мини-автомобилей и студенческая кибербитва

В неожиданном доселе амплуа выступил на выставке «Таттелеком»: телекоммуникационный оператор организовал соревнования беспилотных мини-автомобилей — LetaiRacing с призовым фондом в 1 миллион рублей. Гендиректор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов рассказывает:

— В последние годы в разных странах мира получили распространение соревнования с использованием искусственного интеллекта в различном виде. Вот и здесь автомобиль, по сути, представляет собой роботизированную мини-платформу: на шасси автомобиля установлены камера и процессор, который используется для обучения нейронной сети. Ребята, которые настраивают и обучают нейронные сети, приобретают определенные навыки и знания. Они долго готовились к этим соревнованиям, ведь здесь при подведении итогов будет иметь значение каждая десятая доля секунды. Для них это очень важно! А мы приняли решение провести такие соревнования, потому что это способствует популяризации знаний в этой области. Ведь наша глобальная задача не только коммерческая деятельность, но и просвещение. Мы считаем, что должны продвигать технологические знания и решения.

На конкурс заявилось 20 команд, до финала дошли только семь из них. В каждой команде три-четыре человека. По словам Айрата Нурутдинова, чтобы обучить один мини-автомобиль эффективно передвигаться по заданному треку, нужно собрать датасет из 15 тысяч фотографий! На этом датасете обучается нейронная сеть, и только после этого машина нормально проходит трассу. А как она ее проходит — в течение целого дня сегодня могли наблюдать сотни зрителей. Получилось очень зрелищно.

В неожиданном доселе амплуа выступил на выставке «Таттелеком»: телекоммуникационный оператор организовал соревнования беспилотных мини-автомобилей. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кстати, о зрелищности. Компания Innostage выставила традиционно эффектный стенд. Он делится на три концептуальных части.

Во-первых, как и анонсировалось еще весной, компания из Казани, один из ведущих экспертов в сфере кибербезопасности, продолжает развивать концепцию киберполигонов. «Реальное время» уже рассказывало об этом, и вот сегодня Innostage проводит в рамках Kazan Digital Week 2023 первую студенческую кибербитву. Как и на «взрослых» киберполигонах, здесь команды-хакеры («красные») пытаются взломать инфраструктуру и экономику города, а команды-защитники («синие») — расследуют атаки. Все происходит в реальном времени. Атакующих собирали со всей России — география получилась от Питера до Хабаровска! А среди защитников представлены татарстанские ребята — четыре команды, которые входят в межвузовский SOC (который был создан группой компаний Innostage в минувшем году). В течение года со студентами работали специалисты по кибербезопасности — результаты можно оценить уже сегодня.

Кстати, о зрелищности. Компания Innostage выставила традиционно эффектный стенд. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Во-вторых, как интегратор, Innostage представляет решения шести своих партнеров — они занимаются различными продуктами в сфере ИТ и ИБ, начиная от программного обеспечения, заканчивая «железом».

В-третьих, компания выступает как разработчик: в мае она запустила свою линейку продуктов. В их числе разнообразные решения: например, облачные продукты и решения для обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий — АСУ ТП.

Надень каску!

«Ростелеком» выставил на своем стенде решения для обеспечения промышленной безопасности. Например, симпатичный манекен в спецовке и каске олицетворяет собой рядового сотрудника российского завода. Видеоаналитическая программа «Человекоцентричные решения», разработанная в «Ростелекоме», распознает, надета ли на сотрудника форма, есть ли на нем обувь и перчатки, надета ли каска, эффективно ли он защищен. В случае нарушений данные выводятся на монитор.

У спецовки на манекене закатан рукав. Монитор программы это отмечает и фиксирует как нарушение. Если снять с манекена каску — на экране появляется новый «аларм». Кроме того, если территория объекта большая, на каску можно крепить датчики, которые будут показывать, где именно находится в данный момент сотрудник.

«Ростелеком» выставил на своем стенде решения для обеспечения промышленной безопасности. Например, симпатичный манекен в спецовке и каске олицетворяет собой рядового сотрудника российского завода. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Представлены здесь и другие решения по видеоаналитике: например, с помощью единой камеры, которая работает на дальность: она распознает пожар за 15 километров, на расстоянии 13 км распознает транспортные средства и на расстоянии 4 км — человека. Такая камера крутится на 360 градусов и отслеживает периметр. Если территория предприятия достаточно велика, то можно будет не ставить множество камер — хватит одного такого прибора.

Цифровое сельское хозяйство и российские производители картриджей

По традиции принимают участие в выставке и производители решений для цифрового сельского хозяйства. Например, компания «Диджитол» привезла приборы для идентификации животных. Здесь можно увидеть, например, цифровые бирки, которые, по обязательному требованию Россельхознадзора, прикрепляют на уши крупному и мелкому рогатому скоту — козам, овцам, коровам и бычкам (бычкам, по словам производителя, особенно идут красные, а коров и коз фермеры предпочитают маркировать желтыми). Есть и подкожные микрочипы, которые вводятся специальным пристреливателем буренке либо в шею, либо под лопатку. Данные с этого чипа и с наушной бирки можно считать сканером в любой удобный момент.

realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Кроме того, компания производит оборудование для доильных залов и предоставляет возможность регистрации в системе «Агрополе», которая позволяет в реальном времени вести учет крупного и мелкого рогатого скота, показателей по удоям и другую очень важную для сельхозпроизводителей информацию.

Несмотря на то, что российские компании огромными темпами захватывает электронный документооборот, вопрос распечатки бумаг никуда не делся с повестки. ООО «ПК «ПОЛИТОН-ТЕХ» представляет на выставке картриджи и тонер российского производства — продукт, востребованный для тех компаний, которые должны покупать расходные материалы к принтерам через госзакупки, причем предпочтение нужно отдавать российскому продукту. Эдуард Исхаков, коммерческий директор компании, рассказывает:

— Мы организовали производство полного цикла, которое начинается с тонера и завершается сборкой картриджа. Единственные импортные составляющие в картриджах — китайские пластиковые детали корпуса. Все остальное мы делаем здесь, в Татарстане. Начинается все в Менделеевске, на химзаводе им. Карпова, там производится тонер, порошок, которым непосредственно производится печать. В чем наша гордость? Всю эту химию раньше покупали в Китае, и пока был комфортный курс валюты, это было выгодно. Но сейчас курс доллара растет, логистика усложняется, расчеты с зарубежными партнерами — тоже. Так что импортозамещение в этой сфере — вопрос важный и своевременный. Тонеры мы производим уже два года, а картриджи собираем больше года.

ООО «ПК «ПОЛИТОН-ТЕХ» представляет на выставке картриджи и тонер российского производства — продукт, востребованный для тех компаний, которые должны покупать расходные материалы к принтерам через госзакупки, причем предпочтение нужно отдавать российскому продукту. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

По выставке можно ходить часами — и продолжать открывать для себя талантливые решения молодежи и мощные продукты гигантов отрасли. А «Реальное время» продолжит следить за событиями татарстанского ИТ-форума.