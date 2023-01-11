«Коммерсантъ»: Минцифры готовит пакет мер по возвращению в Россию IT-специалистов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минцифры совместно с профильными ассоциациями работает над созданием мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, речь идет, например, о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров подтвердил изданию, что Минцифры обсуждает с ассоциациями пакет мер для возвращения IT-специалистов. Он говорит о возможности предоставления брони от призыва в армию, а также оплате перелета в РФ.

— Что касается жестких предложений, а именно запрета удаленной работы и повышения налогов до 30%, то такой метод только навредит, поскольку IT-специалисты массово начнут увольняться, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом издание отмечает, что ведомство еще не разработало окончательного пакета мер, однако «они будут приняты в ближайшее время».

Отметим, что после объявления о начале спецоперации на Украине в России началась первая волна иммиграции ИТ-специалистов, которая продлилась с февраля по май 2022 года. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) за этот промежуток времени из страны уехало от 50 до 70 тысяч айтишников. Как 2022 год пережила ИТ-индустрия России, можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов