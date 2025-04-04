Температурные рекорды: стоит ли ждать жаркой весны в Татарстане?

В Гидрометцентре республики рассказали о скором похолодании

Фото: Инна Серова

В Казани который день подряд устанавливаются новые температурные рекорды — превышение нормы в среднем составляет 10 градусов. Аномальное тепло в Татарстане фиксируется уже не первый месяц, и, по прогнозам российского Гидрометцентра, тенденция продолжится как минимум до сентября. Однако в ближайшее время жителей республики все же ожидает похолодание. Подробнее — в материале «Реального времени».

Март считается зимним месяцем, но этот год стал исключением

Средняя температура в марте в Казани достигала +2 градусов, при норме -3,3 градуса, рассказал «Реальному времени» климатолог Тимур Аухадеев.

— Март в нашей климатической зоне, в Казани, считается зимним месяцем. Весенний начинается с 0 градусов, а в этом году март превзошел норму более чем на 5 градусов. Это очень много, — пояснил он.

Долгосрочные прогнозы оказались ошибочными, продолжил климатолог. Положительная температурная аномалия в марте ожидалась, однако не должна была превышать 1—2 градуса.

Средняя температура в марте в Казани достигала +2 градусов, в норме же это обычно — -3,3 градуса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причиной таких аномалий Аухадеев назвал антициклональный характер погоды:

— Зима у нас также была очень теплой. В этом году Атлантика была перегрета, а она отапливает весь континент. Под ней формируются циклоны, и в силу западного переноса в атмосфере, эти воздушные массы, вместе с вихрями, перемещаются вглубь континента.

Экстремально теплый март не побил рекорд 2020 года — тогда в первый месяц весны столбики термометра фиксировались на отметке +2,6 градуса.

Мартовскую тенденцию продолжает апрель — с 31 марта в Казани подряд фиксируются рекорды, тогда максимальная температура воздуха составила +16 °С, 1 апреля — +15,9 °С, а 2 апреля — +15,1 °С. При этом нормой для апреля является +5,4 °С.

Снег растаял на 3 недели раньше нормы

Аномально теплая погода повлияла и на раннее таяние снега — он, по словам Аухадеева, должен был начать сходить сейчас, в первой декаде апреля. А случилось это еще в третьей декаде марта.

— Снег — это субстанция, которая накапливается. Самый пик высоты снежного покрова должен приходится на март — пятого числа уровень должен достигать примерно 50 сантиметров. В этом же году высота снега в принципе не превышала 29 см за всю зиму, — отметил он.

Вместе с тем последние два месяца фиксировался недобор осадков. Как рассказал изданию начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, на большей территории республики их объем составил 43—88% от нормы. На юго-востоке региона зафиксировалось обилие осадков — в Бугульме их количество превысило норму на 42%.

Аномально теплая погода повлияла и на раннее таяние снега — он, по словам Аухадеева, должен был начать сходить сейчас, в первой декаде апреля. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Однако Гоголь заверил, что такое отклонение от нормы не является критическим:

— Кажется, что осадков было очень мало, но это не совсем так. Просто снег быстро таял из-за высоких температур, высота снежного покрова уменьшалась.

На данный момент на большей территории Татарстана снег практически сошел. Исключением является Азнакаевский район — на 30 марта высота снежного покрова достигала там 8 см.

Температура начнет понижаться уже через несколько дней

Наслаждаться столь теплыми днями татарстанцы смогут недолго: с воскресенья в республике температура начнет понижаться, рассказал Гоголь. Но вместе с тем столбики термометра все еще будут показывать незначительное превышение нормы.



— Скоро будет наблюдаться первый возврат холодов. Местами даже пойдет мокрый снег, предварительно, в северных районах. В воскресенье и начале следующей недели в Татарстане будет сохраняться относительно холодная неустойчивая погода. Однако температура будет все еще немного выше нормы, — отметил он.

Не исключается, что холодные дни придут и позже, возможно, даже в мае — это, по словам Гоголя, норма для теплой ранней весны:



— Резкое похолодание — типичное явление для весеннего периода в нашей республике, особенно если тепло пришло рано. Это так называемый возврат холодов, который обусловлен синоптическими процессами. Он может быть различным по интенсивности, продолжительности, по градусам температурного фона.

Не исключается, что холодные дни придут и позже, возможно, даже в мае — это, по словам Гоголя, норма для теплой ранней весны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также возможны заморозки. Они могут стать опасными для аграрной сферы, если придут в период цветения.

При этом долгосрочный прогноз демонстрирует тепло. Согласно данным российского Гидрометцентра, превышение температурной нормы будет фиксироваться в течение всего вегетационного периода (апрель — сентябрь). Так, средняя температура в апреле будет выше нормы на 1 градус, а в мае, июне, июле и августе — менее чем на 1 градус. Сентябрьская температура, предположительно, покажет отклонение более чем 1 градус.

Елизавета Пуншева