Китай стал первой страной с разрешением на эксплуатацию летающих такси

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Китай стал первой в мире страной, которая официально разрешила эксплуатацию беспилотных летающих такси. Об этом сообщили в издании South China Morning Post.

Управление гражданской авиации КНР выдало сертификаты двум местным компаниям — EHang Holdings и Hefei Hey Airlines, что позволяет им использовать автономные летательные аппараты для коммерческих перевозок.

Теперь эти компании могут предоставлять различные услуги в области «воздушной логистики», включая городские экскурсии. Лидером на этом рынке является дрон EHang EH216-S, который может автоматически прокладывать маршрут, взлетать и садиться. Однако его возможности ограничены: в воздухе он может находиться не более 25 минут и вмещает максимум двоих пассажиров.

Несмотря на достижения, говорить о массовом использовании летающих такси пока рано. Эти аппараты скорее будут эксклюзивным аттракционом, чем повседневным транспортом.

Китайские власти активно развивают этот сектор экономики, включая грузовые дроны и аэромобили, и рассматривают его как приоритетное направление наряду с биотехнологиями и искусственным интеллектом. Идея летающих такси имеет долгую историю, и сегодня над ней работают около 300 компаний по всему миру, включая ведущие страны, такие как Германия, Япония и Сингапур.