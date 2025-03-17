Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.

Трамп отметил, что отношения с Россией сейчас «идут хорошо», и допустил, что по итогам разговора может быть сделано важное заявление.

— Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику, — заявил Трамп пресс-пулу Белого дома.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее Трамп неоднократно выражал обеспокоенность украинским конфликтом, предупреждая о риске его перерастания в третью мировую войну, если не будет достигнуто прекращение огня.

На прошлой неделе в Москве состоялась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф прибыл для обсуждения как украинского вопроса, так и двусторонних отношений между Россией и США.

Сам Уиткофф отметил, что встреча с российским лидером длилась 3-4 часа и была посвящена поиску решений для украинского конфликта. Он подчеркнул, что Трамп ожидает разрешения ситуации в течение нескольких недель, и выразил мнение, что Россия и Украина «готовы» обсуждать детали договоренностей.

Недавно в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон планировал передать эту информацию Москве, подчеркнув важность «взаимности» в этом вопросе для достижения мира.

Ранее также сообщалось о причинах отстранения специального посланника президента США по Украине Кита Келлога от участия в переговорах по Украине.

Рената Валеева