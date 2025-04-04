Чекисты пришли в 6 утра: как сажали «бегавшего» 7 лет топа ФСС Татарстана

В суде Казани задержанный Алексей Беляков заявил — сам собирался к следователю, но его опередили

Фото: Ирина Плотникова

«Находиться в таком состоянии долгое время — морально тяжело», — признался сегодня на заседании суда бывший замначальника казанского филиала ФСС в Татарстане Алексей Беляков. В статусе объявленного в федеральный розыск, вдали от супруги и двух сыновей он прожил семь лет. При этом уверял — был и остается законопослушным гражданином. Сегодня суд прописал его в казанском СИЗО. Как выяснило «Реальное время», задержание в Новороссийске заочно обвиняемого в аферах за 80 миллионов было спланированным. Сотрудники ФСБ успели получить даже санкцию суда на обыск жилища, где мог укрываться бывший страховщик.

«Я осознал, что нахожусь в розыске, и в ближайшее время явился бы на допрос»

Ни слова о своем обвинении Алексей Беляков в Вахитовском суде Казани сегодня не сказал. Столицу республики он покидал в возрасте 44 лет. В этом году ему исполняется 52 года.

В федеральный розыск замначальника казанского филиала №1 ФСС по Татарстану объявили в апреле 2018 года. Информации о том, что он мог покинуть страну у силовиков не было. Зато был изъятый на квартире Белякова загранпаспорт. Где и как он жил эти годы — в МВД и ФСБ не делятся. По данным источников «Реального времени», в Новороссийске фигурант громкого дела осел не сразу. Официально на работу не устраивался, искал подработки.

Изначально разработкой дела о декретных аферах в Фонде соцстраха занимались казанские оперативники ФСБ и экономической полиции. Выследить недостающего фигуранта в Краснодарском крае удалось именно чекистам. Детали пока не раскрываются. Впрочем, на заседании суда прозвучала информация — уже имея сведения о возможном местонахождении Белякова, силовики обратились за разрешением суда на обыск в жилище. В эту среду, 2 апреля, пришли по нужному адресу в Новороссийске в шесть часов утра, предъявили ордер на обыск и нашли того, кого искали.

В зале суда обвиняемого сначала водворили в «стеклянный аквариум», но затем усадили в первый ряд. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защита отмечает — технически свободы Алексей Беляков лишился еще 2 апреля, однако протокол его задержания следователь ГСУ МВД Татарстана Рамзил Ахметянов составлял в 11:45 следующего дня, когда оперативники доставили фигуранта в Казань.

В коридоре суда задержанный просидел почти два часа, старательно скрывая под маской и капюшоном лицо от журналиста «Реального времени» и оператора пресс-службы МВД Татарстана. В руках он держал заготовленную для суда речь. Приводим его выступление с незначительными сокращениями:

— Уважаемый суд, в первую очередь хочу отметить — никаких документов, указывающих, что я нахожусь в федеральном розыске, я не подписывал. Однако вчера следователем был задан справедливый вопрос — знал ли я о розыске. Я ответил — узнал из СМИ. Адвокат посмотрел по датам — первая публикация вышла в августе 2018-го. При задержании я, находясь в сильном эмоциональном волнении, подтвердил эту дату. А когда немного успокоился, попытался найти, когда именно я узнал о розыске. Но так и не нашел...

В суде законопослушный гражданин старательно прятал свое лицо. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам задержанного, с 2018 года по настоящее время только в одном из изданий было опубликовано 10 материалов, в которых затрагивался его статус.

— Как законопослушный гражданин, считаю нужным отметить — в последние несколько месяцев я осознал, что нахожусь в розыске, и в ближайшее время самостоятельно явился бы на допрос к следователю. Поскольку находиться в таком состоянии долгое время морально тяжело. Я бы и приехал, но ситуация развернулась несколько иначе, — продолжил он свое выступление. — Скрываться я не намерен. Готов по первому звонку являться к следователю. Прошу применить справедливую меру пресечения — домашний арест.

Следователь: «Избрание иной меры считаем нецелесообразным»

По ходатайству адвоката Павла Мазуренко к материалам приобщили свидетельства о браке и о рождении двух сыновей обвиняемого, одному — 12 лет, другому — 15. А еще ряд благодарностей по месту бывшей службы и свидетельство о праве собственности на квартиру в Казани.

Представитель МВД Рамзил Ахметянов подтвердил суду — еще 11 апреля 2018-го следствие объявило Белякова в розыск, а в 2020-м вынесло заочное постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по четырем эпизодам — организация преступного сообщества с использованием служебного положения, два мошенничества в сфере социальных выплат в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

Об аресте в суде ходатайствовал следователь Рамзил Ахметянов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вчера Белякова ознакомили с этим обвинением. Свою причастность к преступлениям он отрицает. «Преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, — подчеркнул следователь и попросил отправить задержанного в СИЗО. — Учитывая, что 7 лет он находился в федеральном розыске, избрание иной меры считаем нецелесообразным».

— А какие меры вы предприняли, чтобы сообщить моему подзащитному, что он в розыске? — поинтересовался защитник.

— В 2018 году по месту регистрации направлялись уведомления. В день обысков в его жилище с Беляковым — на тот момент еще не обвиняемым — был проведен телефонный разговор. Вчера в ходе допроса обвиняемый сам сообщил, что с августа 2018 года он от СМИ знал, что находится в федеральном розыске, — пояснил следователь.

Представитель прокуратуры Вахитовского района Артем Потапов назвал ходатайство МВД законным и мотивированным.

Адвокат Павел Мазуренко просил суд о домашнем аресте. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат обвиняемого Павел Мазуренко просил отказать в необоснованно жесткой, по его мнению, мере пресечения и избрать домашний арест: «Мой подзащитный не судим. Ранее вел достаточно законопослушный образ жизни. Работал на уважаемой должности. Его послужной список достаточно солидный». Защитник заверил — обеспечить содержание Белякова под домашним арестом сможет его супруга, присутствующая в зале суда. От комментариев по истории преследования мужа в перерыве заседания она воздержалась.

А в приобщенных к ходатайству материалах дела прозвучала ссылка на допросы ряда фигурантов дела «ОПС декретниц» на 81,3 млн рублей, которые, в отличие от Белякова, уже несколько лет находятся в статусе подсудимых — Санниковой, Саитовой и Юсупова.

Бывший начальник казанского филиала Айдар Юсупов предстал перед судом еще в 2020-м. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, еще в 2020-м перед Вахитовским судом Казани предстали 10 человек, включая бывшего руководителя казанского филиала №1 регионального отделения ФСС Айдара Юсупова. Его обвинили в создании и руководстве ОПС совместно с Беляковым и некими неустановленными руководителями отделения ФСС, а также в двух аферах с социальными выплатами в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

Потерпевшим признали реготделение ФСС. Которым был заявлен гражданский иск к обвиняемым на 81 273 908 рублей. Эта сумма, по версии обвинения, похищена в результате многолетних хищений по двум эпизодам мошенничества:

афера с левой отчетностью коммерческих фирм на 19,860 млн рублей (декабрь 2013-го — июнь 2015 года) — хищение путем подачи в реготделение ФСС заведомо ложной отчетности из подставных фирм о якобы оплаченных больничных и декретных сотрудникам (без списка таковых). Расследование показало: фирмы-пустышки не имели такого числа сотрудников и права на выплаты, поскольку не отчисляли страховые взносы. Однако силами отдельных сотрудников ФСС бюджет годами перечислял аферистам страховые пособия

увод 61,414 млн рублей по «прямым» выплатам декретницам (январь 2016-го — март 2018 годов) — хищение путем подачи в ФСС сведений о беременных женщинах с указанием недостоверных сведений об их трудоустройстве и среднем заработке за два года ради завышения размера пособий по беременности и родам. Женщин использовали втемную, обещая помощь с получением единовременной помощи от государства. На деле мамам оставляли лишь малую часть незаконных выплат, остальное обналичивалось участниками схемы и передавалось организаторам групп. Схема была реализована, когда Татарстан стал пилотным регионом по реализации федерального проекта соцстраха «Прямые выплаты». Целью проекта были гарантии выплат декретницам независимо от финансового положения предприятия.

Беляков просил суд о гуманности. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Обе схемы хищений не могли быть реализованы без организаторов и кураторов афер из ФСС, которые давали добро на перечисления, достоверно зная о фиктивности представленных документов, считают в ГСУ МВД Татарстана. На всех сомнительных актах силовики обнаружили подписи ныне обвиняемых Юсупова, Белякова и Саитовой, в прошлом — главного специалиста отдела назначения страховых выплат казанского филиала №1 ФСС.

Рассматриваемое судом дело пока не дошло даже до допросов подсудимых. Судить Белякова, скорее всего, будут отдельно. Пока вину ни по одному из эпизодов он не признает.

— Хочу попросить о гуманности. Хочу попытаться убедить уважаемый суд, что я действительно законопослушный гражданин. Есть отдельное дело, которое рассматривается судом, и ни к одному из участвующих в деле не применена мера в виде заключения под стражу, — сказал перед удалением судьи в совещательную комнату задержанный.

Председательствующий по делу судья Артем Идрисов санкционировал его арест до 2 мая. Защита намерена обжаловать это решение.

Уже после ареста Белякова УФСБ по Татарстану обнародовало видео его задержания в Новороссийске и раскрыло ряд подробностей. Операцию проводили совместно чекисты из Казани и Краснодарского края, а на квартире, где жил Беляков, нашли поддельные документы и банковские карты, оформленные на третьих лиц.

А в списке беглых по делу «ОПС декретниц» остался только уроженец Грузии и бывший хирург-маммолог горбольницы №7 Казани Гиа Чухуа. Он — в международном розыске.

Сегодня же судья Идрисов удовлетворил и другое ходатайство МВД — заочно арестовал скрывшуюся в США еще в 2017-м Аделину Сафину, которую привлекают по делу об афере с хищением в татарстанском филиале Росгосстраха премий брокеров-посредников на 27 млн рублей. Информация о перелете за океан у силовиков была давно, а точный адрес фигурантки появился лишь в 2025-м — она обратилась в российское консульство в Нью-Йорке за новым паспортом гражданки РФ.