В МВД рассказали о новой схеме мошенничества для кражи биометрии по видеозвонку

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МВД предупредило граждан о новой схеме мошенничества, связанной с видеозвонками. Злоумышленники, под разными предлогами, звонят людям по видеосвязи с целью записи голоса и получения других биометрических данных, которые впоследствии могут быть использованы для несанкционированного доступа к банковским счетам и списания средств. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, мошенники могут звонить, представляясь сотрудниками операторов связи для проверки качества соединения, предлагать различные услуги и товары или проводить мнимые опросы. В ходе разговора жертвам задаются вопросы, на которые они отвечают, при этом главной целью злоумышленников является запись голоса абонента, особенно с ключевым словом «да».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поскольку все больше банков вводят биометрическую идентификацию клиентов, записанные мошенниками голос и изображение лица человека могут быть использованы для обхода системы безопасности и получения несанкционированного доступа к счетам.

— Записанное мошенниками слово «да» и другие фразы они могут использовать при биометрической идентификации, имитируя согласие абонента на списание средств, — пояснили в МВД.

В связи с появлением этой новой схемы мошенничества МВД призывает граждан проявлять повышенную бдительность при получении звонков с неизвестных номеров. Если избежать разговора не удалось, рекомендуется внимательно следить за своей речью, избегать произнесения «ключевых фраз» и слова «да».

— Лучше сразу же завершить такой разговор, — говорится в материалах киберполиции МВД.

Рената Валеева