Шесть ракетных кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в рамках учений

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Шесть ракетных кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в рамках учений. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО России.

— В рамках планового учения с группировками сил Каспийской флотилии малые ракетные корабли «Углич», «Великий Устюг», «Град Свияжск», «Туча», «Амур» и ракетный корабль «Татарстан» вышли в Каспийское море для выполнения учебно-боевых задач. <...> В морских полигонах корабли в составе тактических групп выполнили стрельбы из корабельных 76,2-миллиметровых артиллерийских установок АК-176 по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника, — добавили в Минобороны.

Экипаж корабля «Татарстан» провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с помощью 30-миллиметровых автоматических артиллерийских установок АК-630, а также зенитного ракетного комплекса «Оса-МА-2».

— В ходе планового учения также отработана организация охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде. В целях противодействия подводным диверсионным силам и средствам каспийцы провели гранатометание из ручного противодиверсионного гранатомета ДП-64, — отметили в министерстве.

Елизавета Пуншева