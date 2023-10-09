Правительство России выделит на поддержку ИИ-индустрии около 1,2 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти выделят дополнительные 1,2 млрд рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

— На поддержку индустрии в текущем году мы дополнительно выделим почти 1,2 миллиарда рублей, и большая часть — около 800 миллионов рублей — предусмотрена именно на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктов, и сервисов на базе искусственного интеллекта, — сказал Михаил Мишустин.

По его словам, разработчики смогут использовать средства на внедрение своих решений. Помощь в этом году должны получить не менее 16 компаний. Кроме того, 250 млн рублей направят на формирование и актуализацию наборов данных, востребованных в коммерческом обороте, из государственных систем и на инфраструктуры доступа к ним.

— Такие дата-сеты способны стать основой машинного обучения для организаций ключевых отраслей экономики и способствовать их цифровой трансформации, — отметил премьер-министр.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Михаил Мишустин добавил, что также запланировано финансирование второй волны исследовательских центров в области ИИ.

Напомним, в прошлом месяце зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин предложил создать в российских регионах специализированные центры для ученых и предпринимателей. В них они смогут развивать свои проекты в области искусственного интеллекта.



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Максим Кокунин