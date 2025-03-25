Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Закон предлагает запретить распространение рекламы:

на сайтах иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России;

на страницах общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете;

доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рекламораспространитель будет нести ответственность за рекламу на персональных страницах с аудиторией более 10 тыс. пользователей, если эти страницы не внесены в перечень Роскомнадзора.

Кроме того, информация о рекламе, предоставленная в Роскомнадзор, теперь будет храниться три года вместо пяти лет.

Ранее Володин прокомментировал эту инициативу



— Практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг. Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам, — добавил спикер.

Рената Валеева