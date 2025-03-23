Татарстан вошел в пятерку лидеров по развитию технологий искусственного интеллекта в России

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Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по потенциалу создания технологий искусственного интеллекта, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на РАНХиГС.

Республика входит в пятерку регионов, где сосредоточены ключевые ресурсы для развития искусственного интеллекта: исследовательские группы, образовательные программы и компании-разработчики. В этих регионах находится 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ и 75% организаций-разработчиков.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

По мнению экспертов, Татарстан, как и другие регионы-лидеры, обладает необходимым инновационным потенциалом для развития технологий ИИ, включая развитую экономику, крупные университеты и исследовательские центры.

Напомним, что, согласно результатам недавнего исследования, школьники все чаще используют искусственный интеллект в процессе обучения.

Матвей Гавриков