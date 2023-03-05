Вице-премьер Украины потребовал ограничить продажу видеоигры Atomic Heart

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Вице-премьер Украины и глава Министерства цифровых технологий Михаил Федоров потребовал ограничить продажу видеоигры Atomic Heart, выпущенной российской студией Mundfish. Об этом сообщает Daily Moscow.

Федоров считает, что Россия нашла еще один метод пропаганды. Теперь страна использует для этих целей и индустрию видеоигр. По словам украинского министра, он направил запрос в Sony, PlayStation, Microsoft и Valve с просьбой запретить продажу этого шутера, чтобы никто не поддерживал «кровавый режим, убийства и романтизацию коммунизма».

Комментируя это заявление, депутат Султан Камзаев отметил, что Советский Союз — это большая часть общей истории и культуры русского и украинского народов, но не пристрастных политиков, которые привержены всему западному и напуганы идеологией. Неудивительно поэтому, что даже игра, действие которой происходит в Советском Союзе, может серьезно напугать их.

Напомним, шутер от первого лица Atomic Heart стал самой продаваемой игрой на платформе Steam. Шутер обошел по популярности Counter-Strike: Global Offensive и Hogwarts Legacy. Цена игры составляет 5 999 рублей.

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Елизавета Пуншева