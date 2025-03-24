Сим-карты можно будет передавать членам семьи и близким родственникам

Фото: Динар Фатыхов

Комитет по информационной политике одобрил поправку к правительственному законопроекту по борьбе с кибермошенничеством, которая предусматривает возможность передачи сим-карт членам семьи и близким родственникам.

Согласно поправке, абонент — физлицо сможет передать свой абонентский номер лицам, которые являются членами его семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом. Это супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры. Перечень может быть расширен правительством.

Александра Шарафиева / realnoevremya.ru

Передача номера от абонента юрлица или ИП другим лицам не допускается.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении во вторник, 25 марта.

Ранее МВД выявило новую схему, при которой злоумышленники получают доступ к сим-картам и мобильному банку граждан. Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь инженерами оператора связи, и просят ввести комбинации, такие как #90 или #09, под предлогом «проверки телефонной линии».

Рената Валеева