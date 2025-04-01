Писатели Великобритании призвали власти привлечь Meta* к ответственности за нарушение авторских прав

В числе подписавших — Ричард Осман, Вэл Макдермид, Кейт Мосс, Кадзуо Исигуро и Сара Уотерс

Группа британских писателей подписала открытое письмо с требованием привлечь компанию Meta* к ответственности за незаконное использование книг для обучения искусственного интеллекта. В числе подписавших — Ричард Осман, Вэл Макдермид, Кейт Мосс, Кадзуо Исигуро и Сара Уотерс. Письмо направлено министру культуры, медиа и спорта Лизе Нэнди и министру по вопросам креативных индустрий, искусства и туризма Крису Брайанту.

Поводом для обращения стала публикация в The Atlantic 20 марта 2025 года. В материале говорилось, что при разработке модели искусственного интеллекта Llama 3 компания Meta* использовала более 7,5 млн книг и 81 млн научных работ без разрешения правообладателей. Данные взяты из пиратской базы Library Genesis (LibGen), в которой хранятся нелегально распространенные произведения.

В письме отмечено, что авторов Великобритании возмутил тот факт, что их произведения оказались в базе LibGen и использовались для обучения ИИ без их согласия. Это, по их мнению, — прямое нарушение авторских прав. Подписавшие требуют от правительства незамедлительно вмешаться и обязать IT-гиганта возместить авторам причиненный ущерб.

В документе содержится призыв вызвать руководителей Meta* на слушания в парламент. По мнению авторов письма, компания должна дать официальные разъяснения по поводу обвинений в массовом нарушении авторского права. Также они требуют гарантий, что Meta* больше не будет использовать чужие книги без согласия правообладателей и выплатит компенсации за все случаи незаконного использования.

Общество авторов Великобритании (SoA) осудило действия Meta* и заявило о необходимости принятия строгих законов, которые защищают авторские права. Организация настаивает на ужесточении регулирования в сфере искусственного интеллекта, прозрачности в использовании данных и обязательной выплате вознаграждений авторам. Представители SoA отметили, что крупные технологические компании сознательно нарушают авторские права, стремясь занять лидирующие позиции в сфере ИИ. Писатели призвали правительство активнее противодействовать таким практикам и защищать интересы авторов.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена

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Екатерина Петрова