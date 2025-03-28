Беспилотные такси будут работать в Иннополисе еще три года
В Иннополисе продолжается эксперимент с беспилотными такси. Российские власти продлили тестирование высокоавтоматизированного транспорта на три года. Об этом сообщило Минэкономразвития России.
Эксперимент стартовал в 2022 году и теперь будет продолжен не только в Иннополисе, но и в Москве, а также на территории «Сириус». Это решение связано с растущей актуальностью использования беспилотных технологий, особенно в логистике.
По словам первого замминистра Максим Колесникова, внедрение беспилотных автомобилей важно для развития ключевых отраслей экономики. Успех этих технологий может повысить безопасность на дорогах и облегчить ситуацию с нехваткой кадров.
- В рамках эксперимента компания «Яндекс. Испытания» уже провела более 100 тысяч поездок на роботакси, проехав больше 8 млн километров.
Напомним, что с 28 марта в Иннополисе начался новый сезон кикшеринга. Жители и гости города могут использовать кикшеринг, чтобы удобно передвигаться по улицам.
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