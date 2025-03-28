Беспилотные такси будут работать в Иннополисе еще три года

Фото: Динар Фатыхов

В Иннополисе продолжается эксперимент с беспилотными такси. Российские власти продлили тестирование высокоавтоматизированного транспорта на три года. Об этом сообщило Минэкономразвития России.

Эксперимент стартовал в 2022 году и теперь будет продолжен не только в Иннополисе, но и в Москве, а также на территории «Сириус». Это решение связано с растущей актуальностью использования беспилотных технологий, особенно в логистике.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам первого замминистра Максим Колесникова, внедрение беспилотных автомобилей важно для развития ключевых отраслей экономики. Успех этих технологий может повысить безопасность на дорогах и облегчить ситуацию с нехваткой кадров.

В рамках эксперимента компания «Яндекс. Испытания» уже провела более 100 тысяч поездок на роботакси, проехав больше 8 млн километров.

Напомним, что с 28 марта в Иннополисе начался новый сезон кикшеринга. Жители и гости города могут использовать кикшеринг, чтобы удобно передвигаться по улицам.

Анастасия Фартыгина