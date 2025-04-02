Путин дал ряд поручений по вопросам борьбы с кибермошенниками
Российский президент Владимир Путин утвердил ряд поручений, касающихся вопроса борьбы с кибермошенниками. Их перечень по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта, опубликован на сайте Кремля.
К основным поручениям относятся:
- рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на «Госуслугах» при одновременном изменении двух параметров идентификации;
- принять закон для возмещения россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи;
- обязать банки возмещать клиентам деньги, если они похищены с использованием взломанных через вредоносное ПО приложений этих банков;
- рассмотреть вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование ИИ при совершении преступлений.
Накануне Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Его инициатором стало правительство России. Госдума одобрила его 25 марта, а Совет Федерации поддержал 27-го числа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.