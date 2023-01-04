«Весь мир был под ударом, Россия — под двойным»: итоги 2022 года в IT-индустрии Татарстана

Уход западных «гигантов», отток айтишников, киберугрозы и переход на отечественный софт — как ИТ-сектор пережил 2022-й и чего ждет от 2023 года

В 2022 году ИТ-индустрия России оказалась в сложной ситуации, столкнувшись с рядом новых вызовов и угроз. Западные цифровые компании покинули страну или поставили свой бизнес на паузу, часть сервисов стала недоступна клиентам, на работе отрасли сказывается дефицит кадров. Перед правительством стоят задачи — защитить интересы национальной безопасности, поддержать собственных разработчиков ПО и сохранить работоспособность критической инфраструктуры в условиях санкций. Разрыв отношений с Западом актуализировал вопрос разработки отечественного софта, вместе с тем локализация информационных технологий выявила ряд проблем. Ключевые события года в IT-сфере и комментарии ведущих игроков — в материале «Реального времени».

Уход западных ИТ-гигантов из российского бизнеса

После начала СВО многие западные компании приостановили или полностью закрыли свой бизнес в России. От разрыва отношений между государствами пострадали в том числе и представители сферы информационных технологий — около 180 таких компаний ушли из страны, в том числе известные ИТ-гиганты.



Microsoft сообщил о своем уходе из России в начале марта, присоединившись к общей волне антироссийских санкций. Компания приостановила продажу товаров и услуг — Microsoft Word, Excel, PowerPoint и других популярных сервисов. Однако позже фирма все же возобновила сотрудничество с некоторыми учреждениями, обосновав это тем, что школы и больницы не находятся под санкциями и без обновлений программного обеспечения могут попасть под угрозу.

сообщил о своем уходе из России в начале марта, присоединившись к общей волне антироссийских санкций. Компания приостановила продажу товаров и услуг — Microsoft Word, Excel, PowerPoint и других популярных сервисов. Однако позже фирма все же возобновила сотрудничество с некоторыми учреждениями, обосновав это тем, что школы и больницы не находятся под санкциями и без обновлений программного обеспечения могут попасть под угрозу. Американская корпорация IBM в марте также приняла решение полностью остановить любую деятельность на российском рынке. Уже летом крупнейший поставщик ПО объявил о полном уничтожении своего бизнеса в стране, а его сайт для российских пользователей перестал открываться.

в марте также приняла решение полностью остановить любую деятельность на российском рынке. Уже летом крупнейший поставщик ПО объявил о полном уничтожении своего бизнеса в стране, а его сайт для российских пользователей перестал открываться. Adobe прекратил продажи своих продуктов и услуг, а также закрыл доступ к сервисам для государственных российских СМИ 5 марта. Компания является разработчиком и поставщиком таких программ, как Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom.

прекратил продажи своих продуктов и услуг, а также закрыл доступ к сервисам для государственных российских СМИ 5 марта. Компания является разработчиком и поставщиком таких программ, как Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom. Oracle , программное обеспечение которой используют многие представители крупного бизнеса и даже компании с господдержкой, также покинула Россию.

, программное обеспечение которой используют многие представители крупного бизнеса и даже компании с господдержкой, также покинула Россию. Об уходе объявила и немецкая SAP . Ее клиентами были Сбербанк, «Газпром» и другие компании. Несмотря на закрытие центров обработки данных и прекращение работы облачных сервисов, у компании оставались годовые контракты на техническое обслуживание.

. Ее клиентами были Сбербанк, «Газпром» и другие компании. Несмотря на закрытие центров обработки данных и прекращение работы облачных сервисов, у компании оставались годовые контракты на техническое обслуживание. Nokia — ведущий мировой производитель телекоммуникационного оборудования, ушел из страны, но пообещал обеспечить поддержку уже существующих сетей. Руководство компании планировало освободить все свои офисы к концу 2022-го.

— ведущий мировой производитель телекоммуникационного оборудования, ушел из страны, но пообещал обеспечить поддержку уже существующих сетей. Руководство компании планировало освободить все свои офисы к концу 2022-го. Поставщик сетевых решений Cisco , занимающий примерно 50% рынка сетевой инфраструктуры, приостановил свою деятельность еще весной. Летом компания решила объявить себя банкротом и вывезти еще не установленное оборудование из России. Прекратил работу и принадлежащий Cisco сервис для организации видеоконференций Webex.

Это лишь малая часть ИТ-компаний, что решили свернуть свой бизнес в нашей стране. В числе тех, кто не желает больше вести дела на российской территории, также оказались: Acronis, Apple, Autodesk, Avast, AWS, Coursera, Citrix, Docker, ESET, Figma, Fiverr, Globalstar, GoDaddy, Google Cloud, Grammarly, Javarush, JetBrains, Jira, Juniper, Intel, MATLAB, NortonLifeLock, NVIDIA, Qt, Red Hat, HP, SUSE, Upwork, VMWare, Xsolla, Zabbix и другие. Кроме того, данная ситуация стала болезненной для ряда компаний, возникших на международных кооперациях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Крах российских блогеров

Кроме того, ряд западных компаний ввели собственные санкции, часть которых оказалась серьезным ударом для российских предпринимателей, занимающихся созданием и распространением контента через соцсети и стриминговые платформы. Так, например, в первые месяцы после начала спецоперации различным ограничениям подверглись YouTube, Instagram*, Facebook**, TikTok и Twitch.

Хронология отключений:

Видеохостинг YouTube 4 марта сообщил об отключении онлайн-рекламы на территории России. Таким образом, внутренняя монетизация каналов стала недоступна для российских блогеров.

4 марта сообщил об отключении онлайн-рекламы на территории России. Таким образом, внутренняя монетизация каналов стала недоступна для российских блогеров. В этот же день на территории страны по требованию Роскомнадзора была заблокирована социальная сеть Facebook **. Многие авторы блогов также лишились монетизации, не имея возможности размещать рекламу и настраивать таргет.

**. Многие авторы блогов также лишились монетизации, не имея возможности размещать рекламу и настраивать таргет. 6 марта социальная сеть TikTok заявила о приостановке своей деятельности на территории России.

заявила о приостановке своей деятельности на территории России. 10 марта YouTube полностью приостановил все функции монетизации для пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат и суперстикеры.

14 марта в России был заблокирован Instagram *.

*. Twitch ограничил возможность вывода заработанных средств на российские банковские счета.

ограничил возможность вывода заработанных средств на российские банковские счета. Веб-сайт Patreon , на котором авторы творческих произведений могли распространять свои работы по платной подписке, перестал принимать платежи с российских карт.

, на котором авторы творческих произведений могли распространять свои работы по платной подписке, перестал принимать платежи с российских карт. Из-за прекращения работы платежных систем Visa и Mastercard учетные записи заморозил и сервис OnlyFans , но схожая платформа FriendsOnly все еще работает.

После блокировки Instagram* охваты сторис упали на 25% — по сравнению с концом января, а просмотры постов сократились на 45%. Серьезно пострадали российские художники и фотографы, так как стоковые площадки заморозили их счета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Баталии в цифровом поле»: как выглядит кибервойна в XXI веке

С началом февральских событий информационные ресурсы правительства, министерств и ведомств, государственных интернет-платформ страны подверглись массированным хакерским атакам. Первыми по удар попали: сайты президента России, Совета Федерации, Кабмина и Госдумы. Чаще всего при загрузке страницы на экране появлялась надпись «время ожидания ответа от сервера истекло», иногда выдавалась ошибка 404. В тот же вечер международная хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» российскому правительству. На следующий день кибератаки охватили сайты RT и «РИА Новости», «Роскосмоса», «Госуслуг», а также Банка России.

27 февраля сайт «Реального времени» также подвергся DDoS-атаке. Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP-адреса из Нидерландов. Одна из самых мощных атак произошла в марте — в черный список было внесено более 350 IP-адресов. Большая часть адресов географически идентифицировалась в США. Наиболее острая фаза атак пришлась на первые часы после запуска сюжета о событиях СВО России на Украине в англоязычной версии нашего издания.

В начале марта первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин рассказал, что для предотвращения хакерских атак в республике ведется усиленная работа. По его словам, такие «удары» осуществлялись в основном на центры обработки данных и сервера госинформационных систем, где хранится вся информация.

С 17 по 23 февраля было зафиксировано 2,4 тысячи DDoS-атак на республиканские сервисы. С 24 февраля по 3 марта их количество увеличилось до 18,5 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минобороны России ответило на беспрецедентные информационные атаки ракетными ударами по технологическим объектам СБУ. Однако кибератаки продолжились, и 8 марта хакеры смогли взломать сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры и Роскомнадзора. На их главных страницах появились изображения военных, танков, украинского и российского флагов. МИД России заявил о том, что развязанная против страны киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей.

В качестве мер противодействия DDoS-атакам в Башкирии был создан штаб по обеспечению региональной кибербезопасности. Он обеспечивал «информационную безопасность, координацию деятельности и организацию функционирования системы отчетности по инцидентам в области кибербезопасности».

Летом такой же штаб был создан и в Татарстане. Его руководителем назначили главу Минцифры республики Айрата Хайруллина. В штаб вошли 22 человека.

В конце марта замглавы Минпромторга России Василий Шпак предложил создать в стране кибервойска и сформировать гособоронзаказ в сфере кибербезопасности. По словам Шпака, ИТ-специалисты, которые не смогли получить отсрочку от службы в армии, таким образом могли бы развивать свои профессиональные компетенции и приносить пользу стране. Ситуация приобрела настолько серьезный характер, что в мае Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором предложил обсудить проект основ государственной политики в области безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Глава государства рассказал, что атаки наносятся из разных стран, при этом они четко скоординированы.

Массированные кибератаки продолжались до середины лета. Таким ударам подверглись и казанские вузы во время приемной кампании: первыми в столице Татарстана с DDoS-атаками столкнулись в технологическом, медицинском и аграрном университетах, позже очередь дошла до КФУ и КХТИ. Всего в мае на сайты компаний, министерств, СМИ и других электронных площадок Татарстана совершили 212 тысяч кибератак. По сравнению с апрелем их количество выросло в 40 раз.

В целом за 2022 год число хакерских атак на Россию увеличилось на 80% (по сравнению с 2021-м). Более 25 кибератак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на критической инфраструктуре были ликвидированы.

Грозила ли России интернет-изоляция?

Ограничения в цифровом пространстве, а также киберугрозы для государственной безопасности привели к тому, что весной 2022 года российские власти стали обсуждать тему изоляции Рунета от глобальной сети. Вопрос поднимали задолго до спецоперации и принятия закона «о суверенном интернете» в 2019 году.

В марте 2022-го вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил подготовить меры по защите Рунета. Минцифры нужно было собрать статистику эффективности мер поддержки отрасли, а государственным органам — создать аккаунты в Telegram и «ВКонтакте». Однако о полноценной защите Рунета говорить было рано в случае получения трафика с Запада.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что страна может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена. По его словам, главный магистральный оператор — «Ростелеком» — готов к подобному сценарию. Затем в ведомстве заявили, что Россия прекрасно справляется с появляющимися угрозами в глобальной сети.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что отключение точки обмена трафика LINX (точка обмена интернет-трафиком, расположенная в Лондоне, — прим. ред.) не повлияет на качество соединения российских операторов. Если такое все же произойдет, то трафик перераспределят на другие узлы обмена. Ущерб от действий LINX не будет заметным для российских пользователей, подчеркнули в Минцифре.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что страна может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полностью развеял слухи об отключении страны от всеобщего интернета. По его словам, сделать это практически невозможно, поэтому и отгораживаться от него тоже никто не будет.

— А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991 года, когда домен .su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет, — отметил он.

«Исход» айтишников или две волны «утечки мозгов»

Сразу же после объявления о начале спецоперации на Украине в России началась первая волна иммиграции ИТ-специалистов, которая продлилась с февраля по май 2022 года. По оценке РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций, — прим. ред.), за этот промежуток времени из страны уехало от 50 до 70 тысяч айтишников. Согласно данным Руссофт, за границу подались около 1,5% от общего числа работников этой сферы. В первую очередь это были сотрудники зарубежных компаний. За ними идут российские специалисты, работающие на иностранных рынках. Далее — фрилансеры, которые и ранее работали из других стран.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса. В первую очередь речь шла об отечественном IT-секторе. Среди основных преференций можно выделить следующие:

меры поддержки распространили на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественного ПО;

все IT-компании на три года освободили от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, им предоставили льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%;

сотрудникам IT-компаний предоставили льготную ипотеку и возможность получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях;

расширили программу предоставления грантов на создание отечественных решений.

После согласования всех документов Максут Шадаев рассказал подробнее о том, кто из ИТ-специалистов мог бы получить льготную ипотеку. Министр сообщил, что на нее смогут претендовать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей — в регионах. По его словам, данная мера должна эффективно способствовать удержанию ИТ-специалистов в стране и за три года привлечь около 50 тысяч сотрудников в ИТ-компании.

В апреле Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому российское правительство в 2022 году выделит из резервного фонда 21,5 млрд рyблей на меры поддержки ИТ-отрасли. Часть средств пошла на субcидирование процентной ставки по кредитам для кoмпаний, работающих в сфере цифровых технoлогий. Также 14 млрд рублей было направлено на yвеличение мaксимaльных размеров грaнтов, предоставляемых на реaлизацию проектов. Еще 1,5 млрд пошли на финансирование льготной ипотеки.

Что касается второй волны оттока айтишников (после начала частичной мобилизации с сентября по октябрь 2022-го), подсчитать даже приблизительно количество уехавших пока никто не берется.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Через день после объявления частичной мобилизации в Минцифре уточнили, что ИТ-специалисты получат отсрочку от призыва. Тогда в ведомстве подчеркнули, что это позволит обеспечить устойчивое «функционирование объектов критической информационной инфраструктуры».

Отсрочка предоставлялась сотрудникам ИТ-компаний, которые занимаются разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией ИТ-решений — программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов. Также право на нее имеют работники ИТ-компаний, задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры государства.

Однако глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «бронь» от частичной мобилизации не должна распространяться на всех ИТ-специалистов.

— Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. Бронь должна распространяться не на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности, — сказал он.

В Минцифре его слов не поддержали.

Громкие сделки 2022 года в мире ИТ

В середине августа российская социальная сеть VK объявила о подписании обязывающих документов, согласно которым она получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Уже в сентябре она продала Delivery Club «Яндексу» и приобрела у него платформу «Дзена» и «Новостей».

Так, VK получила права на технологии и айдентику сервисов и зарегистрировала переход прав на товарный знак «Дзена». Сервисы сохранили свой интерфейс и доступны на портале dzen.ru, где также представлены поисковая строка «Яндекса» и погода. «Дзен» сохранил текущие инструменты монетизации для создателей контента, он доступен в веб-версии и в мобильном приложении. Кроме того, действующие команды и менеджмент сервисов продолжают работу над ними.

На другом конце полушария также произошло неожиданное событие в мире ИТ-индустрии. В октябре 2022 года американский предприниматель Илон Маск стал руководителем компании Twitter. Сделка по покупке социальной сети составила $44 миллиарда. После покупки Маск сразу же начал масштабные увольнения руководящего состава Twitter. Кроме того, новый руководитель решил привнести в компанию новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск ослабил ограничения на контент.

Как рассказывал сам бизнесмен, Twitter переборщил с цензурой. Новый глава компании обеспокоен отсутствием у службы «свободы слова». Во время сессии вопросов и ответов с сотрудниками в июне он сказал, что компания должна позволить людям публиковать «весьма возмутительные» вещи. Он хочет, чтобы Twitter разрешал все высказывания, защищенные первой поправкой в США.

Однако после бодрого начала уже в декабре Маск организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 миллиона пользователей. После этого предприниматель заявил, что уйдет с должности, как только найдет себе замену.

Фото: Justin Pacheco/wikimedia.org/public domain

Импортозамещение и аналог — главные тренды года

Одними из главных трендов 2022 года стали импортозамещение и аналоги. Эти слова часто звучали в каждой из сфер общественной жизни начиная с 24 февраля. Однако не в каждой из них удается заменить иностранные разработки на все 100%. Что касается ИТ-индустрии, то тут одним из самых сложных процессов стала разработка отечественного программного обеспечения. Все же некоторые из российских аналогов заняли свою нишу и стали пользоваться большой популярностью. В основном к таким можно отнести платформы для публикации собственного контента:

Так, на замену всем известного американского видеохостинга YouTube российским пользователям был призван Rutube .

российским пользователям был призван . Китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok вполне заменим Yappy .

вполне заменим . Из запрещенного Facebook ** пользователи плавно перетекли во « ВКонтакте» и Telegram .

** пользователи плавно перетекли во « и . Также «ВКонтакте», благодаря ленте коротких видеороликов и сторис, стал заменой заблокированного Instagram .

. Мессенджер WhatsApp (хоть он и не запрещен) смогли заменить сразу два отечественных приложения — CommuniGate Pro и «Яндекс Мессенджер».

Что касается рабочих и учебных программ, тот тут также нашлись свои аналоги:

Zoom и Teams превратились в российские Jazz by Sber , « Вебинар.ру» , « Яндекс Телемост» .

и превратились в российские , « , « . Операционная система Microsoft Windows — в Astra Linux Common Edition .

— в . Офисное ПО MS Office — в « Мой Офис» .

— в « . Любой зарубежный антивирус — в Kaspersky Endpoint Security или DrWeb .

или . Обработка фото и видео Adobe Photoshop и Premiere — в Movavi Video Suite .

и — в . Любая облачная инфраструктура — в «БИТ Лайв».

С поддержкой отрасли выросло и количество зарегистрированных ИТ-компаний (с марта по июль 2022-го их число увеличилось в 1,75 раза — около 28 тысяч). Среди тех, кто стал частью ИТ-индустрии оказались: Сбербанк, косметический магазин «Л'Этуаль», а также РЖД.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Кибербезопасность стала, по сути, словом года»

Айдар Гузаиров — генеральный директор компании Innostage.

Для всей ИТ-индустрии 2022 год стал годом-испытанием, годом перемен. Буквально каждый сегмент ИТ-отрасли столкнулся с новыми вызовами, которых никто не мог предвидеть даже год назад. Среди них и необходимость ускоренного импортозамещения, и смещение приоритетов в разработке, дистрибуции и внедрении ИТ-решений, и потребность по-новому выстраивать отношения с сотрудниками.

В целом, по его словам, год сместил приоритеты российских компаний с цифрового развития на сохранение работоспособности бизнеса. Успехи цифровизации, достигнутые в прошлые годы, нужно удержать и защитить как от киберпреступников, так и от рисков, связанных с ИТ-инфраструктурой — серверами, сетевым оборудованием и системами хранения данных, иностранные производители которых ушли с российского рынка, подчеркнул спикер. «Руководителям бизнеса стало очевидно, что недостаточно соответствовать формальным требованиям регуляторов в части информационной безопасности. Необходимо выстраивать систему цифровой устойчивости, и в эту работу должны быть включены не только подразделения ИТ и информационной безопасности, но в первую очередь топ-менеджеры и руководители организаций», — считает Гузаиров.



— Кибербезопасность стала, по сути, словом года. Никогда раньше вопросам ИБ не уделялось столько внимания, начиная от СМИ и до советов директоров крупных компаний. Атаки эволюционируют и становятся более разнообразными, принимают новые формы — например, формы бот-сетей, когда компьютеры хакеров-активистов преднамеренно передаются под управление организаторам масштабных киберкампаний. Кооперация среди киберпреступности перешла на новый уровень, информация об уязвимостях и инструментах их эксплуатации широко и быстро распространяется в среде хакеров. Сегодня в ходе кибератак используются данные, полученные в результате более ранних взломов, о части из которых мы слышали в течение года, — отметил собеседник издания.

Гузаиров напомнил, что в самой отрасли информационной безопасности также происходят серьезные перемены. Идет активный процесс импортозамещения: крупные российские производители расширяют линейки собственных решений, появляются новые компании-разработчики. «ГК Innostage в этом смысле не исключение, мы также готовим к выпуску на рынок линейку наших продуктов по обеспечению безопасности. Происходит это вследствие санкционных сценариев и ухода иностранных производителей средств защиты с нашего рынка. Указ Президента России №250, в соответствии с которым многие организации должны к 2025 году перейти полностью на отечественные решения в сфере кибербезопасности, лишь внес ясность в позицию государства в отношении темы импортозамещения в ИБ», — отметил он.



— Основные вопросы для российского бизнеса в этой связи — выделение бюджетов на замещение решений и нехватка специалистов по кибербезопасности. Обе эти проблемы ведут к повышению спроса на услуги безопасности, предоставляемые в форме сервиса, например центры противодействия киберугрозам (ЦПК или SOC). Сегодня бизнесу нужны не просто средства защиты и услуги мониторинга безопасности, а инструменты комплексного обеспечения цифровой устойчивости. Такой сервис, к сожалению, пока предоставляют далеко не все SOC: часто заказчики узнают об уже совершенных атаках, а не об их предотвращении. Кроме того, спрос сильно вырос на услуги по расследованию киберинцидентов, мы часто получаем такие запросы от наших клиентов, — сообщил Гузаиров.



По его словам, как и для всей страны, 2022 год стал для компании вызовом и испытанием, по сути, переходом в новую эпоху: «Наша компания в этом году запустила масштабную трансформацию, нацеленную на развитие сервисного и продуктового бизнеса: мы перестроили целеполагание и стратегию развития, чтобы отвечать запросам рынка. Год стал для Innostage во многом переломным: численность сотрудников выросла почти в полтора раза и превысила 1 200 человек. По итогам прошлого года мы вошли в топ-3 российских интеграторов в области информационной безопасности и продолжаем расти».



Предприниматель отметил, что ему важны не только коммерческие успехи, но и та ценность, которую может привнести компания в масштабах страны. В частности, важно создавать условия для развития сильного профессионального сообщества специалистов по информационной безопасности, поэтому в 2022 году компания запустила сразу несколько активностей в образовательном треке: «В частности, мы приняли участие в создании первого в России межвузовского студенческого провайдера услуг кибербезопасности на базе Консорциума опорных высших учебных учреждений Республики Татарстан».



— Этот проект помогает решать сразу две важные задачи — с одной стороны, надежно защищать вузы, у которых традиционно немного ресурсов на информационную безопасность. С другой — обеспечить эффективную практическую подготовку кадров для российского ИБ-рынка. В этом же году мы представили платформу обучения кибербезопасности — виртуальный полигон, своего рода «цифровой двойник», повторяющий ИТ-инфраструктуру предприятий, со следами реальных кибератак. Платформа помогает нам решать важнейшую на сегодняшний день задачу быстрой подготовки специалистов по практической кибербезопасности, — сообщил собеседник.



По его мнению, кибербезопасность останется приоритетом на весь 2023 год: «В прошедшем году и бизнес, и регуляторы признавали, что против российских компаний осуществляются акты кибертерроризма, в которых усилия группировок хакеров координируются из разных недружественных стран. Однако есть и более мрачная точка зрения: вполне возможно, настоящая кибервойна еще даже не началась».



В любом случае количество и сложность атак, а также причиняемый ущерб не будут снижаться, для этого нет никаких предпосылок, поэтому внимание со стороны топ-менеджеров к информационной безопасности компаний также увеличится, отметил Айдар Гузаиров. Как результат, на ее обеспечение потребуется выделение еще больших средств, что, в свою очередь, поддержит тренд на развитие отечественных решений по кибербезопасности.



«Год для отрасли, на мой взгляд, был интересным и нестандартным. Уход с рынка зарубежных разработчиков открыл большие перспективы перед отечественными вендорами, и многие компании воспользовались этими возможностями. События уходящего года ускорили импортозамещение зарубежного софта. Дополнительные стимулы этому процессу придает госрегулирование», — считает Тимур Ахмеров — генеральный директор «БАРС Групп».

В пример спикер привел следующую ситуацию: «Например, правительство установит предельный срок перехода на отечественное ПО, в том числе для частного бизнеса. Все это ускорит цифровую трансформацию ключевых отраслей, делающих наиболее весомый вклад в российскую экономику. Впрочем, многие компании внедряют и развивают цифровые сервисы, не дожидаясь административного стимулирования, ведь они позволяют получить существенный экономический эффект. К примеру, наши авиакомпании полностью перешли на российские системы бронирования билетов».

Главным итогом года для своей компании Тимур Ахмеров считает рост востребованности разработанных ИТ-продуктов, что стало возможным благодаря компетенциям и профессиональной команде: «Мы производим высоконагруженные интеллектуальные приложения, которые не просто позволяют управлять существующими процессами, но и делают их более быстрыми, направленными на повышение качества жизни людей и эффективности бизнеса. Это переход на следующий уровень — к проектам управления на основе данных».

В 2022 году «БАРС Груп» разработала такие проекты по аналитике в стратегических отраслях, в частности в сфере здравоохранения.

— Наша гордость — сплоченная команда профессионалов, это более 2 500 сотрудников. В уходящем году мы отпраздновали 30-летие — солидный возраст для российской ИТ-компании, к которому мы накопили экспертность в ключевых отраслях экономики, — заявил бизнесмен.

Высокой оценкой деятельности татарстанской компании стало объявление благодарности за плодотворное сотрудничество от Министра финансов РФ Антона Силуанова. Также состоялось награждение медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный вклад в развитие и совершенствование ИТ в республике и многолетний плодотворный труд.

Александр Борисов — руководитель стартап-студии, созданной на базе Казанского федерального университета (КФУ) в партнерстве с КАМАЗом, бывший директор казанского ИТ-парка, считает, что, несмотря на все вызовы, нынешний кризис открывает российской ИТ-индустрии новое окно возможностей:

— Российский рынок труда, инвестиций и продуктов оскудел — но для кого-то это выглядит как выжженное поле, а для кого-то как голубой океан, полный возможностей. Все зависит от угла обзора, я скорее оптимистичен. Возможности есть и для бизнеса внутри с применением отечественных технологий, и для новых логистических цепочек.

Три ключевых события для ИТ-рынка, по его словам, это СВО и первый исход айтишников; беспрецедентные льготы для ИТ и «буквально вертолетные деньги в RND» (структура, которая ищет, фильтрует и анализирует инициативы в индустрии и внутри компании, — прим. ред.) и область новых продуктов. Сюда же можно отнести мобилизацию и второй исход айтишников. «В будущем будут расти проекты в нишах, откуда ушли зарубежные компании. Падают уже истории с аутсорсом и аутстафом тут под проекты туда», — отметил он.

Булат Ганиев — основатель IT-студии «Технократия», считает, что основные трудности для отрасли еще впереди:

Я думаю, что продолжился системный кризис. Коронавирус подорвал рост мировой экономики, а из-за СВО в мире фактически наступил системный финансовый кризис и навис призрак рецессии.

«В ИТ-сегменте исключений не произошло. Стали сдуваться раздутые оценки. Как говорится, во время отлива стало понятно, кто купался голым. Сильные компании с сильной экономикой выживают. С Apple, Microsoft, Amazon все будет в порядке. Те же компании, чьи оценки держались на пиар-стратегиях, лопаются. Поэтому индекс NASDAQ (данный индекс отражает конъюнктуру на рынках высоких технологий США и реакцию бизнес-сообщества на политические события, которые влияют на рынки высоких технологий, — прим. ред.) полетел вниз. Отдельно стоит отметить системный кризис в криптоиндустрии, в которой многие видели новый локомотив, тащащий доходы фондов вверх», — подчеркнул спикер.

— Россия под двойным ударом. Помимо последний общесистемного кризиса, действует санкционное давление. Некоторые компании не могут продолжать свою деятельность, оставаясь здесь, потому что никто из клиентов не хочет попадать под санкции. Разумеется, многие начали уезжать, переносить офисы, и это спровоцировало отъезд большого количества кадров. Начался массовый сплит компаний, когда часть бизнеса выносится в новую юрисдикцию, а в России остается часть бизнеса, сфокусированная только на местный рынок. Фактически огромный кусок российского ИТ-бизнеса был вырезан из экономики и пристроен в других экономиках, — сообщил он.

Говоря об электронике, Ганиев отметил два аспекта: «Это просто плохо, что большое количество поставщиков электроники перестали вести дела с Россией. Большое количество промышленных предприятий, которые и формируют ВВП России, оказалось в уязвимом состоянии. Достойных аналогов нет. А тут еще и TSMC, производитель чипов, отказалась сотрудничать с российскими разработчиками процессоров. С другой стороны, отрасль стала одной из фокусных индустрий. Чаще стали говорить, что это критическая инфраструктура. Начали формировать программы поддержки отрасли. Например, под Казанью ICL запускают завод по производству материнских плат. Круто же! Так что, с одной стороны, она, как и вся экономика России, пострадала, а с другой — наконец-то получила долгожданный пинок и внимание, чтобы начать какие-то ключевые вещи производить внутри».

— Если санкции продлятся на дистанции 2—3 лет, это может быть даже полезно для развития некоторых локальных игроков. Если же санкции будут наложены на десятки лет, то конкурентоспособные предприятия создать будет сложно, потому что невозможно серьезно конкурировать, будучи локальной компанией, с глобальной компанией. Это априори разные весовые категории в бизнесе. В 2023 году могут выиграть те, кто долго не мог нормально конкурировать с какими-то большими западными аналогами, а сейчас готовы быстро перестроиться и занять ниши. Например, локальные конкуренты Microsoft или SAP’а в каком-то узком сегменте. Тяжело будет тем, кто продавал будущее и высокие оценки через 10 лет. Инвесторы и рынок сейчас более критично смотрят на очередных визионеров и больше ценят «экономически здоровые» модели на старте, — подчеркнул эксперт.

Три главных события для компании почти такие же, как у других: «Первое, разумеется, СВО, которая поломала все наши планы и планы наших клиентов, заставив на ходу пересобирать компанию. Второе — это частичная мобилизация и отъезд большого количество сотрудников, что вынудило нас открывать офис в Ташкенте и выстраивать новую бизнес-архитектуру компании. Третье — мы начали агрессивнее экспериментировать с продуктами, запустив продукты: TgShop, Creonik, Resourcer. В целом ничего нового: в сверхдержаве — сверхдержись».



Сергей Соловьев — директор сервисно-продуктового кластера, заместитель генерального директора ГК ICL, дал свою характеристику года для отрасли:

— До сих пор многие компании рассматривали для своего развития выход на зарубежные рынки, в основном западные. Выходить на них и раньше было очень непросто, а теперь и эта возможность сократилась на порядок. Тем более если говорить о сервисах. Поэтому сейчас общий путь — это импортозамещение, наработка собственного технологического суверенитета.

По его словам, происходит определенный всплеск в развитии инструментов, программных средств, методологии: «Это важно делать не только для себя или путем простого копирования. Важно делать качественные, профессиональные инструменты и решения. Они, кстати, вполне могут быть применимы на рынках дружественных стран, которые хотят иметь альтернативу западным продуктам. И сейчас, безусловно, перед нами открывается такая возможность. По этому пути и надо двигаться».

— С точки зрения финансовых результатов 2022 год стал для нас успешным. В 2021 году объем реализации в денежном выражении у нас был в районе 16 млрд рублей без НДС, в 2022-м по группе компаний прогнозируется выход на 24 млрд рублей. Основным драйвером этого роста явился наш производственный кластер — «ICL Техно». Завод по производству компьютерной техники сейчас выходит на пиковую свою мощность. И если объем реализации в 2021 году по нему составил 5,3 млрд, то в 2022-м, скорее всего, выйдет на 15 млрд рублей — трехкратный рост. Если смотреть на объем произведенной продукции, то рост двукратный — с 121 тысячи изделий в прошлом году до 240 тысяч в этом, — сообщил он.

«Импортозамещение» — слово года — 2022 в отечественном ИТ, считает Соловьев. Такие процессы свойственны сегодня, например, компаниям с зарубежным капиталом — российские «дочки» переходят с комплексных зарубежных систем управленческого учета, типа SAP, на отечественные решения, отметил он.

— Они отрываются от своей первоначальной штаб-квартиры, возможно, переходят под российский локальный менеджмент и становятся чисто российскими предприятиями. И в этой связи они вынуждены отключаться от центральных учетно-управленческих систем, чем-то их заменять, причем заменять быстро. Это все непростые проекты — они комплексные и сложные. Во-первых, сама платформа создавалась десятки лет. Во-вторых, в организации на ней уже были налажены, отшлифованы годами эксплуатации процессы. Надо сделать очень быстрый переход — как правило, это классическая комбинация с SAP на 1C. Да, часть крупных корпораций еще в 2020—2021 годах, двигаясь по линии потенциального импортозамещения, думали об этом. Но теперь времени остается совсем немного. Мы участвуем в этих сложных процессах. Они комплексные, и здесь может проявиться наша экспертность, наши возможности.

Есть еще один интересный пример импортозамещения, который компания для себя открыла: команда по разработке увидела для себя возможность заместить программно-аппаратный комплекс обслуживания линии автозаказов для ресторанов быстрого питания. «Это такие рестораны, которые предоставляют гостям возможность приобретать еду и напитки, не выходя из авто, подъезжая к окнам приема и выдачи заказов снаружи здания. Такой комплекс ресторанам поставляла одна американская компания. Теперь же рестораны не могут пользоваться этим сервисом. А мы сделали работающий макет, реализовали, по сути дела, программно-аппаратный комплекс с использованием новых и более прогрессивных технологий. Надеюсь, за 2023 год мы выведем его на рынок», — заключил эксперт.

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