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Правительство на год перенесет сроки модернизации НПЗ

20:46, 16.10.2026

Перенос сроков станет мерой поддержки НПЗ, которые не укладываются в график модернизации из-за ударов беспилотников

Правительство на год перенесет сроки модернизации НПЗ
Фото: Ben Wicks for Unsplash

Правительство России на год перенесет сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов по соглашениям с Минэнерго, предполагающим получение обратного акциза. Об этом на Российской энергетической неделе сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

— Готовится выход документа, я его точно визировал, чтобы продлить на год, — сказал он.

Ранее Новак пояснял, что перенос сроков станет мерой поддержки НПЗ, которые не укладываются в график модернизации из-за ударов беспилотников. Более актуальной задачей он называл восстановление поврежденных объектов.

Также Новак сообщал об улучшении ситуации на топливном рынке России. Вице-премьер уверен, что улучшению способствовало усиление защиты объектов.

Алсу Сабирзанова

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