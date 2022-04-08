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Рэпер Face попал в перечень СМИ-иноагентов Минюста

21:20, 08.04.2022
Рэпер Face попал в перечень СМИ-иноагентов Минюста
Фото: скриншот / youtube.com

Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов шесть граждан, включая Ивана Дремина*, известного как рэпер Face. Информация опубликована на сайте ведомства.

Также в списке СМИ-иноагентов оказались: Ирина Борухович*, Марк Фейгин*, Екатерина Маяковская*, Андрей Филимонов*, Дмитрий Дубровский*, пишет ТАСС.

Фото: minjust.gov.ru

На прошлой неделе ведомство включило украинских журналистов Евгения Киселева** и Матвея Ганапольского** в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента.

1 апреля Минюст России обновил реестр СМИ-иноагентов. В список включены еще восемь человек, в том числе основательница издания The Bell Елизавета Осетинская* и главный редактор Ирина Малкова*, журналистка Мария Борзунова* и публицист Евгений Понасенков*.

*СМИ, выполняющее функции иноагента

**физлица, выполняющие функцию иностранных агентов

Татьяна Леухина
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