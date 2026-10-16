ТГК-16 приняла участие в Российской энергетической неделе в Москве

Компания была представлена на выставке и провела встречи с производителями оборудования

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

АО «ТГК-16» приняло участие в Российской энергетической неделе, которая прошла в Москве с 14 по 16 октября. Энергокомпания представила свои достижения на стенде Республики Татарстан в рамках выставки оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.

взято с сайта минпромторга РТ

Выставка объединила производителей, разработчиков и поставщиков технологических решений и оборудования для всех сегментов ТЭК.

предоставлено АО «ТГК-16»

В ходе мероприятия генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев провел ряд встреч с российскими и зарубежными компаниями, производящими техническое оборудование. В частности, обсуждались вопросы возможных поставок оборудования с учетом выполнения строительно-монтажных работ. Делегация энергокомпании также приняла участие во Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026—2027 годов.

предоставлено АО «ТГК-16»

— Такие площадки позволяют из первых рук узнавать о планах и тенденциях развития отрасли, оценивать, какие решения будут востребованы в дальнейшем, и планировать собственное развитие. Сейчас особенно важно своевременно получать такую информацию, чтобы быстрее реагировать на изменения и принимать взвешенные решения, — рассказал «Реальному времени» Эдуард Галеев.

предоставлено АО «ТГК-16»

Российская энергетическая неделя стала площадкой для обсуждения перспектив развития отрасли и укрепления профессиональных контактов. Стенд Республики Татарстан посетили многочисленные делегации, в том числе заместитель председателя правительства России Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Радифа Мингалева