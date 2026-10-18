Шохин предложил запустить инвестцикл через производство систем ПВО
По его словам, такой подход должен опираться на новые технологии, включая искусственный интеллект, лазерные разработки и системы радиоэлектронной борьбы
Новый инвестиционный цикл в российской экономике можно запустить через финансирование и создание предприятий по производству систем защиты и ПВО. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, такой подход должен опираться на новые технологии, включая искусственный интеллект, лазерные разработки и системы радиоэлектронной борьбы.
— Может быть инвестиционный цикл-то у нас запущен будет через это, так же, как, извините, в той же Европе, когда там автопром занят производством ракет для Украины, — сказал глава РСПП.
Шохин отметил, что только системный подход может гарантировать эффективность защиты экономики страны, городов и производственных объектов в долгосрочной перспективе. Глава РСПП добавил, что бизнес готов профинансировать создание таких систем, в том числе за счет инвестиционных налоговых вычетов.
Напомним, на уходящей неделе президент Владимир Путин заявил о задаче запустить новый инвестиционный цикл в России. Он подчеркнул, что ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу.
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