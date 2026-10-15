США продлили разрешение на операции с зарубежными активами «Лукойла»

Согласно документу, разрешаются операции по приобретению товаров и услуг на объектах компании за пределами РФ, включая дочерние предприятия в Западном полушарии

Минфин США продлил до 24 апреля 2027 года лицензию, разрешающую проведение некоторых операций с зарубежными активами «Лукойла», несмотря на санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, разрешаются операции по приобретению товаров и услуг на объектах компании за пределами России, включая дочерние предприятия в Западном полушарии. Ранее лицензия действовала до 29 октября.

Отдельная генеральная лицензия разрешает до 24 апреля 2027 года транзакции, связанные с дочерними структурами «Лукойла» в Болгарии: Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker.

В октябре 2025 года Минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 их дочерние структуры в новый пакет санкций. Владимир Путин тогда заявил, что рестрикции существенно не скажутся на экономике России, а спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев предупредил, что они приведут к росту цен на АЗС в США.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Лукойла» по МСФО выросла в 1,5 раза, до 430,9 млрд рублей. За отчетный период она достигла 2,06 трлн рублей.

Алсу Сабирзанова