В конгресс США внесли законопроект против дизельной сделки с Россией

Соавторами выступили 16 демократов и один республиканец

В конгресс США внесен двухпартийный законопроект, призванный заблокировать сделку о поставках российского дизельного топлива в США. Об этом говорится в пресс-релизе комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Документ запрещает Корпорации международного развития и финансирования США инвестировать в российскую энергетику, аннулирует генеральные лицензии OFAC Минфина США и запрещает выдачу новых, а также обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российской энергетики. Соавторами выступили 16 демократов и один республиканец.

Неделю назад Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого США объявили о договоренности: Россия поставит до 3 млн тонн дизтоплива на американский и мировой рынки. Минфин США выпустил исключение из санкций до 7 апреля.

Ранее российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. По словам Александра Новака, в октябре Москва готова поставить 300 тыс. тонн, в ноябре — еще 500 тыс., в декабре — до 1 млн, а в перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц. Внутренний рынок останется полностью обеспечен.

Алсу Сабирзанова