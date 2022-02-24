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Росавиация: работа 12 аэропортов на юге России приостановлена

08:24, 24.02.2022
Росавиация: работа 12 аэропортов на юге России приостановлена
Фото: realnoevremya.ru

Работа 12 аэропортов на юге России в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине приостановлена с 03.45 часов по московскому времени с 24 февраля, сообщила Росавиация.

Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года.

Приостановлена работа следующих аэропортов:

  • Ростов (Платов);
  • Краснодар (Пашковский);
  • Анапа (Витязево);
  • Геленджик;
  • Элиста;
  • Ставрополь;
  • Белгород;
  • Брянск;
  • Орел;
  • Курск;
  • Воронеж;
  • Симферополь.

«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом. В четверг он обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вводе на Украине военного положения. Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Америка уже начала подготовку международной помощи. Также Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации».

Московская биржа в четверг утром объявила о закрытии торгов на всех рынках. Рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ. Индекс Мосбиржи обвалился на 11%. По состоянию на утро 24 февраля, доллар превысил отметку в 84 рубля, а евро — 95 рублей. Такие показатели стоимости американской валюты наблюдаются впервые с января 2016 года, европейской — с декабря 2014-го.

Маргарита Головатенко
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