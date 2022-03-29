Владелец Reserved, Cropp и Sinsay закрыл магазины в России

Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, объявил о закрытии магазинов в России. Об этом пишет «Интерфакс».

Компания завершила операции, которые необходимы для остановки работы магазинов в России и сегодня закрыла последний.

Фото: wikipedia.org

В Казани работают три магазина Reserved, три магазина Sinsay, три магазина Cropp, два магазина House, один магазин Mohito.

8 марта крупный продавец одежды и аксессуаров Reserved сообщил, что приостанавливает работу своего интернет-магазина в России.



Напомним, временно прекратить работу в России решила испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka. Закрылись на неопределенный срок сети магазинов H&M, IKEA. Это связано с проведением специальной военной операции РФ на Украине.



Татьяна Леухина