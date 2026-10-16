ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60% на фоне ограничений

Евросоюз обогнал Турцию и стал третьим по величине импортером российских ископаемых энергоресурсов

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В сентябре 2026 года Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 60% по сравнению с августом. Об этом говорится в докладе финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным CREA, в августе поставки СПГ в ЕС были на рекордно низком уровне, а Испания в сентябре впервые с начала конфликта на Украине не получила ни одной партии российского газа.

Евросоюз обогнал Турцию и стал третьим по величине импортером российских ископаемых энергоресурсов. Крупнейшим покупателем остается Китай. Доходы России от экспорта СПГ выросли на 68% — до €75 млн в день, максимум с января 2023 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом доходы России от экспорта ископаемого топлива в сентябре почти не изменились — €625 млн в день, несмотря на снижение физических объемов на 6%. Также CREA отмечает, что Южная Корея с января по август импортировала из России 18 млн т угля, что на 34% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Китай увеличил импорт российского СПГ на 28,2% за восемь месяцев. По стоимости российские поставки выросли на 13,2%, составив $2,66 млрд.

Алсу Сабирзанова