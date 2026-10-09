35 регионов РФ, включая Татарстан, заключили соглашения о ценах на топливо
Всего подписано 93 соглашения
Почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми операторами АЗС и регионами заключены в 35 субъектах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.
Всего подписано 93 соглашения. Из них 20 — с операторами, владеющими более 20 АЗС в своем регионе. Среди них Воронежская, Кемеровская, Иркутская, Белгородская, Кировская, Волгоградская, Самарская, Тамбовская, Вологодская области, республики Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), а также Ставропольский, Пермский и Хабаровский края.
В ФАС подчеркнули, что поддержка регионов и независимых операторов АЗС остается одним из приоритетов. Ведомство продолжит консультационную и организационную помощь сторонам соглашений.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выросли цены на бензин и дизтопливо.
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