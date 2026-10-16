Новак: мировые цены на нефть почти вдвое выше, чем в начале года

Причиной вице-премьер назвал нехватку физических объемов предложения, сопоставимых со спросом, из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Стоимость нефти и нефтепродуктов в мире почти вдвое выше, чем в начале 2026 года. Об этом на пленарной сессии Российской энергетической недели заявил вице-премьер Александр Новак, передают «Известия».

Причиной он назвал нехватку физических объемов предложения, сопоставимых со спросом, из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе. «Мы наблюдаем существенный шоковый рост цен на энергоресурсы — не только на страхование и фрахт, но и в целом на стоимость нефти и нефтепродуктов», — сказал он.

Новак отметил, что мировой энергорынок переживает структурные изменения: страны пересматривают логистику, создают запасы, потребители ищут способы сократить расходы. В текущем году также снижается мировой спрос на энергоресурсы.

Вице-премьер считает, что глобальную энергобезопасность можно обеспечить только за счет тесного сотрудничества стран.

Ранее сообщалось, что правительство на год перенесет сроки модернизации НПЗ. Перенос сроков станет мерой поддержки НПЗ, которые не укладываются в график модернизации из-за ударов беспилотников.

Алсу Сабирзанова