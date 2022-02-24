Украина закрывает воздушное пространство

Украина закрывает воздушное пространство, предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданами Украины приостанавливается, сообщает Украэрорух.

«Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) ОГВД Украины согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры о закрытии воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства», — сказано в сообщении.

Известно, что рейсы на Украину отменила компания Turkish Airlines.

Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Президент США Джо Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом. В четверг Байден обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.

Маргарита Головатенко