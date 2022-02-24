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Украина закрывает воздушное пространство

07:22, 24.02.2022
Украина закрывает воздушное пространство
Фото: pixabay.com

Украина закрывает воздушное пространство, предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданами Украины приостанавливается, сообщает Украэрорух.

«Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) ОГВД Украины согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры о закрытии воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства», — сказано в сообщении.

Известно, что рейсы на Украину отменила компания Turkish Airlines.

Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Президент США Джо Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом. В четверг Байден обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.

Маргарита Головатенко
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