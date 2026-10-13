Татарстан нарастил поставки агропродукции в Индию до $60,9 млн

Кроме того, Индия рассматривается как ключевое стратегическое направление для расширения экспорта зерновых и других видов продовольствия из Татарстана

За первые восемь месяцев 2026 года поставки агропродукции из Татарстана в Индию достигли $60,9 млн. Об этом на брифинге, посвященном проведению II Российско-Индийского бизнес-форума «Тайм», заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Основу поставок составляет подсолнечное масло. Кроме того, Индия рассматривается как ключевое стратегическое направление для расширения экспорта зерновых и других видов продовольствия из Татарстана.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Вопросы развития сотрудничества в агропромышленной сфере планируется обсудить в рамках деловой программы форума «Тайм», которая включает трек «Сельское хозяйство».

Напомним, II Российско-Индийский бизнес-форум «Тайм» пройдет 14—17 октября 2026 года в Казани. Он направлен на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между регионами России и административными подразделениями Индии.

Ранее сообщалось, что Индия может стать партнером Татарстана по локализации в машиностроении. Новые возможности обсуждались на «Иннопроме. Индия» в Нью-Дели.

Алсу Сабирзанова