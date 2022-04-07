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Spotify с 11 апреля приостановит деятельность в России

12:59, 07.04.2022 1
Spotify с 11 апреля приостановит деятельность в России
Фото: pixabay.com

Музыкальный стриминговый сервис Spotify вновь объявил о приостановке деятельности на территории России, назвав точную дату. Сообщение о данном решении получили пользователи сервиса.

— После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

Фото: скриншот

В начале марта Spotify ограничил возможность оформления рremium-подписки в России. Приобрести ее больше нельзя из-за новых внешних ограничений. В конце месяца сервис объявил, что прекратит предоставлять услуги на территории страны. Такое решение объяснили принятым законом о фейках о Вооруженных силах России. Тогда сообщалось, что Spotify полностью покинет страну в начале апреля.

Диана Жиленкова
ТехнологииМедиа

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комментарии 1

комментарии

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    Мы точно от этого не умрем !
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