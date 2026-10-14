Полимерный мир под микроскопом: в Нижнекамске вновь открылся «Дом полимеров»

Выставка расположилась в здании Нижнекамского химико-технологического института

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Что общего у вашего смартфона, спортивных кроссовок и водопроводных труб, которые служат сто лет? Ответы на эти вопросы знают посетители выставки «Дом полимеров», которая во второй раз распахнула свои двери в Нижнекамске. Образовательный проект СИБУРа, покоривший ВДНХ и проехавший через два десятка российских городов, вернулся в нефтехимическую столицу Татарстана с обновленной программой.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Первый визит выставки в Нижнекамск вызвал небывалый ажиотаж, но многие школьники тогда были на каникулах. По просьбам жителей проект вернулся в город. Теперь площадка Нижнекамского химико-технологического института на три недели, с 13 октября до 3 ноября, стала центром притяжения для тех, кто хочет увидеть химию не в формулах на доске, а в реальных предметах, окружающих нас каждый день.



— В этом году мы усилили техническую и научную часть выставки: добавили увеличительные аппараты, чтобы рассмотреть структуру гранул, и запустили интерактивную игру «Как стать химиком». Наша цель — зажечь интерес к науке у всех, от первоклашек до взрослых, — рассказывает Максим Винокуров, ведущий специалист выставочной деятельности Дома полимеров СИБУРа.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Образовательно-просветительский проект компании, миссией которого является формирование устойчивого интереса к науке, технологиям и химии, а также осознанного профессионального выбора молодого поколения, прививает интерес к химии через интерактивные форматы подачи знаний. Экспозиция наглядно демонстрирует путь «от молекулы до гранулы» и дальше — до готового изделия. Посетители могут буквально потрогать нефтехимию руками.



Для девятиклассников школы №36 экскурсия стала настоящим откровением.



— Удивительно, что полимерные трубы могут служить до ста лет! Это же какая экономия на ремонтах, — делится впечатлениями Роман Петров. — Здесь интересно все: от рассказа гида до возможности увидеть, из чего делают корпуса наших телефонов.

Его одноклассник Феликс Гек сразу отправился к игровому терминалу: «Я попробовал себя в игре «Как стать химиком», ответил на все вопросы. После такого понимаешь, что химия — это не скучно, это захватывающе!»

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Для системы образования Нижнекамска «Дом полимеров» — это не просто выставка, а мощный педагогический инструмент. Программа выставки «Учебный день» позволяет старшеклассникам за одно посещение пройти путь от знакомства с производством до выбора будущей специальности.

— Дети видят химию изнутри, как происходит это наглядное волшебство превращения одного вещества в другое, — отмечает заместитель руководителя исполкома НМР по социальным вопросам Александра Офицерова. — Это системная работа компании, которая помогает ребятам сделать осознанный выбор в пользу инженерии и нефтехимии.

Директор МБУ «Центр образования» НМР Резеда Джалолова добавляет, что после таких экскурсий отношение к школьному предмету меняется: сухая теория из учебников обретает физическую форму, а интерес к науке растет в разы.



«Дом полимеров» ждет гостей ежедневно с 9:00 до 18:00 в здании НХТИ (пр. Строителей, 47).

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Вход свободный и бесплатный для всех. Групповые экскурсии (от 10 человек) проводятся каждый час, необходима предварительная регистрация на сайте Домполимеров.рф. Длительность экскурсии: около 45 минут. Проект завершит работу в Нижнекамске 3 ноября.

