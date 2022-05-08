Президент Приднестровья опроверг слухи о мобилизации

Фото: пресс-служба президента ПМР

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг слухи о проведении мобилизации в регионе. По его словам, Приднестровье не несет угрозы для соседних государств.



Красносельский отметил, что после случившихся атак в республике был введен «красный» уровень террористической опасности. Также приняты необходимые меры профилактики и защиты местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org

— Правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРВ в Приднестровье несут службу в штатном режиме. Никаких изменений нет, — приводит слова главы региона «Интерфакс».

В начале недели на телерадиоцентре «Маяк» в Приднестровье предотвратили теракт: был нейтрализован грузовой дрон с 2 кг пластида и 5-литровой емкостью с зажигательной смесью. Взрыв полностью бы вывел из строя телерадиоцентр.

Еще несколько взрывов произошло в регионе в прошлом месяце. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова