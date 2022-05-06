ITF приняла решение приостановить членство Федерации тенниса России

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство российской Федерации тенниса. Об этом рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

По его словам, данное решение принято общим голосованием. Это было ожидаемо, передает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

— Приостановят членство нас и белорусов. Это был решенный вопрос по сути, — добавил Тарпищев.

Ранее россиян уже отстраняли от ряда соревнований по разным видам спорта. Например, несколько дней назад сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона 2022/23.

А в конце апреля Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Новое место проведения соревнований объявят во время ЧМ в Финляндии.

Диана Жиленкова