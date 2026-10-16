Минфин США попросил РФПИ помогать в реализации соглашений по дизтопливу

Об этом на РЭН-2026 сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Минфин США попросил Российский фонд прямых инвестиций помогать в реализации договоренностей по дизельному топливу, в том числе по платежам. Об этом на РЭН-2026 сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

— Подтвержу эту новость: Минфин США попросил РФПИ помогать позитивной сделке, в том числе с точки зрения проведения платежей и решения тактических вопросов, — сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что РФПИ будет задействован именно по просьбе американского министерства и поспособствует тому, чтобы платежи были эффективны и достигали получателей.

Напомним, 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Вашингтон выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

Алсу Сабирзанова