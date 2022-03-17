Банк России увеличивает максимальный размер операции в СБП до 1 млн рублей

Центробанк увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) до 1 млн рублей, сейчас этот порог составляет 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регулятора.



Это позволит гражданам совершать мгновенные переводы, оплачивать покупки через СБП на более крупные суммы. Как пояснили в ЦБ, торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через систему.

Новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. При оплате через СБП не требуется банковской карты, поскольку платежи проходят напрямую по счетам.

Фото: realnoevremya.ru

Минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на ранее установленном уровне — не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц по-прежнему составит 100 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко