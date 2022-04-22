Минюст внес в список СМИ-иноагентов Венедиктова*, Невзорова* и Пархоменко*
Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов Алексея Венедиктова*, Александра Невзорова* и Сергея Пархоменко*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией** Леонид Волков*** и публицист Владимир Кара-Мурза*** попали в новый реестр физлиц-иноагентов.
В начале марта генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы». Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* сообщал, что радиостанция отключена от эфира.
*СМИ, выполняющие функции иностранного агента.
**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** физлица, выполняющие функцию иностранных агентов
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