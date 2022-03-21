Суд запретил в России Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность

Суд запретил в России Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о запрете деятельности Meta в России вступает в силу немедленно Отмечается, что на WhatsApp оно не распространяется.

Кроме того, в суде пояснили, что граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что используют данные соцсети.

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Сегодня состоялось рассмотрение иска о признании Meta экстремистской организацией в России. Он был подан Генпрокуратурой России.

11 марта Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. Под запретом остались призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ.

После этого Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории. Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении компании по двум статьям 280, 205.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».

В ответ на это в Meta заявили, что новая политика социальных сетей Facebook и Instagram будет применяться только на территории Украины. И подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан РФ на своих платформах. По словам представителей компании, обновленная редакционная политика соцсетей является временной мерой, которая применяется в беспрецедентных случаях.

Дарья Акимова