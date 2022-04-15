Минюст России внес в список СМИ-иноагентов Юрия Дудя* и Екатерину Шульман*

Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ведомства.

В общей сложности в список внесены еще девять человек. В их числе журналисты Карен Шаинян* и Кирилл Кругликов*, общественный деятель Роман Доброхотов*, художник-карикатурист Сергей Елкин* и другие.

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Неделю назад Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов еще шесть человек, в том числе Ивана Дремина*, известного как рэпер Face. Также в список вошли Ирина Борухович*, Марк Фейгин*, Екатерина Маяковская*, Андрей Филимонов* и Дмитрий Дубровский*.



*СМИ, выполняющие функции иностранного агента



Диана Жиленкова