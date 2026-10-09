Индия может стать партнером Татарстана по локализации в машиностроении

Новые возможности обсуждались на «Иннопроме. Индия» в Нью-Дели

Индийские предприятия могут поставлять татарстанским производителям электронные компоненты и электротехнические изделия. Среди потенциальных партнеров — Kedara Exim из Нью-Дели, передает пресс-служба II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ».

Новые возможности обсуждались на «Иннопроме. Индия» в Нью-Дели. По итогам форума Деловое объединение кластеров России и Конфедерация индийской промышленности подписали меморандум о взаимопонимании.

Потенциал усиливается ростом торговли: за первое полугодие 2026 года товарооборот Татарстана и Индии вырос более чем в девять раз. Стороны рассматривают переход к совместным разработкам, локализации и созданию производств.

— Татарстан может получить компоненты для импортозамещения, доступ к дистрибьюторским сетям в Индии, совместные разработки в электронике и приборостроении, а также инвестиции. Индия — самая населенная страна мира, это огромный рынок, — отметил председатель правления Делового объединения кластеров России Сергей Майоров.

Напомним, II Российско–Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» пройдет 14—17 октября 2026 года в Казани. Он направлен на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между регионами России и административными подразделениями Индии.

Ранее сообщалось, что Сати Казанова выступит в Казани с «Симфонией Пуран» в рамках форума «ТАЙМ».

Алсу Сабирзанова