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Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ снизится до 17% в следующей трехлетке

15:31, 09.10.2026

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов

Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ снизится до 17% в следующей трехлетке
Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Минфин РФ намерен постепенно снижать зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов, доведя их долю до 17% в следующей трехлетке. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам министра, общая доля нефтегазовых поступлений в доходной части бюджета сократится.

— Я с вами согласен, что нужно развивать ненефтегазовый сектор экономики и получать с него доходы. Для этого мы реализуем проекты и национальные цели развития. С каждым годом эта цифра должна становиться меньше еще и потому, что сейчас все сложнее добывать углеводороды, — цитирует Силуанова ТАСС.

Сергей Сильвер/photo.roscongress.ru

Министр подчеркнул, что снижение зависимости будет проходить аккуратно, так как добыча углеводородов усложняется и требует предоставления льгот, которые также сокращают поступления. Для развития ненефтегазового сектора реализуются соответствующие проекты и национальные цели.

Он напомнил, что в отдельные периоды современной истории общая доля нефтегазовых поступлений доходила почти до 50%.

Базовая цена на нефть при бюджетном правиле на следующий год составит 50 долларов за баррель против 59 долларов в текущем году. Разница в 9 долларов за баррель эквивалентна почти триллиону рублей расходов, которые финансируются за счет нефтегазовых доходов.

Ранее Минфин России предложил расширить возможности электронной почты для связи с юрлицами.

Зульфат Шафигуллин

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